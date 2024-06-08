Лазурный берег, пустыня, каньон. Какие чудеса можно увидеть в Ленобласти

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Не знаете, чем заняться в выходные? Выбрали несколько способов с интересом провести время в Ленобласти. Приготовьте телефон или фотоаппарат — в этих семи местах у вас точно получатся невероятные снимки.

Лазурная вода Где: Волосовский район, Калитинское сельское поселение, деревня Донцо

Фото: Kalichka / iStock Поделиться Поделиться





Озеро Донцо уже давно облюбовали местные. Как такового пляжа здесь нет, но есть мягкая трава и вода очень красивого — лазурного — цвета. Поэтому Донцо начали называть «петербургскими Мальдивами» и «петербургскими Сейшелами». Оно образовалось на месте Кюрлевского карьера, где добывалась гажа — порошковый известняк для изготовления цемента.



Озера нет в списке водоемов, где разрешает купаться Роспотребнадзор. Однако на Донце есть чем заняться и без этого. Во-первых, это отличное место для бердвотчинга — наблюдения за птицами. Только чаек здесь водится не менее десяти видов. А еще можно встретить выпь и белую цаплю. Во-вторых, здесь здорово кататься на сапбордах. Карьер с водой бирюзового цвета Где: Всеволожский район, поселок Кузьмолово

Фото: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Один из самых красивых водоемов в Ленобласти находится в Кузьмоловском карьере. Он расположен во Всеволожском районе, северо-восточнее поселка Кузьмоловский, на границе с Ржевским артиллерийским полигоном.

Разработка карьера происходила до 2000-х годов, и песок, который добывали здесь, использовали для строительства Кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга. Сейчас Кузьмоловский карьер заброшен, но его уровень воды стабилен.

Можно прогуляться вокруг карьера по лесной тропе. Только будьте аккуратны возле обрывов.

Красные берега с окаменелостями Где: Гатчинский район, поселок Сиверский

Фото: Stanislav Sablin / iStock Поделиться Поделиться





Если вам нравится геология, обязательно побывайте на реке Оредеж. У нее обрывистые берега красно-бурого цвета. Это вышедшие на поверхность геологические обнажения, которым более 400 миллионов лет. В них даже можно найти окаменелые фрагменты древних рыб.



По правому берегу реки проходит экомаршрут «Оредежская тропа». Маршрут начинается недалеко от остановки автобуса №2 в поселке Белогорка (железнодорожная станция Сиверская). Конечная точка — в 15 минутах ходьбы от железнодорожной платформы «Поселок» в Вырице. Многометровый водопад Где: Волховский район, деревня Горчаковщина

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Горчаковщинский водопад — самый большой в Ленобласти, его высота: 4,5 метра. Он образован речкой Любаша. Ее вода падает в неглубокую, но широкую чашу, над которой возвышаются стенки из красных девонских песчаников. В теплую погоду здесь можно принять освежающий душ.

Рядом с водопадом — Любшанская каменно-земляная крепость, а также Старая Ладога, где также можно увидеть крепость и несколько старинных русских церквей. Подробнее о фортификационных сооружениях читайте здесь.

Бьющие из-под земли гейзеры Где: Гатчинский район, деревня Корпиково

Фото: Aloova / iStock Поделиться Поделиться





В окрестностях деревни Корпиково, на берегах реки Парицы, можно посмотреть на «гатчинские гейзеры». Это шесть артезианских скважин, из которых круглый год фонтаном бьет вода с постоянной температурой в пять градусов.

Их происхождение доподлинно неизвестно. По одной из версий, в 1980-х несколько скважин пробурили в поисках источников воды. Но она оказалась слишком минерализована, так что скважины запломбировали. Но со временем шесть из них пробило.

Из Гатчины до гейзеров можно добраться пешком или на автомобиле. Ищите их по навигатору: они отмечены, например, на картах «Яндекс» и Google. Марсианские пейзажи Где: Гатчинский район, деревня Новое Хинколово

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





За Гатчиной, недалеко от деревни Новое Хинколово, вы найдете Борницкий карьер. Там можно увидеть по-настоящему космические пейзажи.

Разработка здесь началась еще в XVIII веке, когда из этой местности доставляли известняк для строительства Гатчинского дворца и Казанского собора в Петербурге. Карьер состоит из трех чаш, в одной из которых до сих пор продолжаются работы. Другие заполнены водой, а рядом с ними расположены барханы, из-за которых сюда и приезжают туристы.

Добраться сюда можно только на машине. От Гатчины до карьера — примерно 25 километров. Таинственные пещеры Где: Тосненский район, поселок Ульяновка

Фото: Vladimir Venediktov / iStock Поделиться Поделиться





Саблинские пещеры — искусственные, созданные до начала XX века. Раньше здесь добывали кварцевый песок для производства стекла.



Самые крупные — Жемчужная, Штаны, Веревка и Левобережная. В последней находится часовня Николая Чудотворца, где проводят богослужения. Посетить часовню можно только с проводником — на экскурсии или по предварительной брони с организованной группой.

