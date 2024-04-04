Едем на выходные. 7 таинственных крепостей и замков Ленобласти

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вы знали, что древние крепости на Северо-Западе есть не только в Пскове и Великом Новгороде? К шедеврам фортификации можно прикоснуться и в Ленобласти. «(От)Личный Петербург» рассказывает, как это сделать и где. Староладожская крепость Древней столице Северной Руси — Старой Ладоге — больше 1250 лет. Первое деревянное укрепление здесь возвели еще в IX веке. Согласно летописям, именно здесь вместе с дружиной разместился призванный на княжение Рюрик.



Фото: Mik122 / iStock Поделиться Поделиться





Приехав в город, вы сможете прогуляться по крепости и увидеть ее стены, возведенные в XII веке. В теплое время года можно побывать внутри церкви Георгия Победоносца, построенной после того, как в 1164-м отбили атаку шведов. Есть предание, что в этом храме в 1240-м молился Александр Невский перед битвой на Неве. На территории крепости сегодня работает краеведческий музей.

Любшанская крепость Если вам нравится археология, обязательно посетите руины Любшанской крепости. Они находятся в деревне Сельцо-Горка в Волховском районе Ленобласти — это как раз недалеко от Старой Ладоги.



Крепость открыли петербургские археологи в 1997 году. Характер сооружения позволяет отнести ее к постройке западнославянского типа — так что ближайшие ее аналоги находятся в Центральной Европе, в ареале расселения западных славян. Исследователи установили, что время основания крепости относится к началу VIII века. Временем прекращения ее существования считается вторая половина IX века.



Руин крепости в лесу осталось очень мало, поэтому сюда вряд ли стоит ехать специально. Но совместить посещение этого места с поездкой в Старую Ладогу — отличная мысль. Крепость Корела Корела на одном из крупных островов Вуоксы — творение новгородцев. Она находится в одном из древнейших городов России — Приозерске, который впервые упоминается в летописи в 1143 году. Деревянную крепость основали на рубеже XIII и XIV веков, затем тут появилось первое каменное здание, но оно пало под натиском шведов в 1580 году. Они же затем отстроили цитадель заново.



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Швеция владела городом более ста лет. Во время Северной войны (в сентябре 1710 года) войска Петра I вернули его в состав России. Крепость сама по себе интересна как образец фортификационного искусства. Но посетить ее стоит еще и ради экспозиции. В музее вы подробно узнаете историю города и окрестностей, а также сможете посмотреть на археологические находки.

Выборгский замок Единственный сохранившийся в Ленобласти замок находится в Выборге. Это крайне необычное для наших краев архитектурное сооружение — он выстроен в типичном европейском средневековом стиле.



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Замок в XIII веке основали шведы. Они построили его на землях карел, куда пришли с Крестовым походом. Основную башню — которая сейчас считается главным символом Выборга, — назвали именем норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого.



России замок вместе с городом отошел в 1710 году, когда его взяли войска Петра I. С тех пор его неоднократно реставрировали. Сегодня внутри музей. Так что замок стоит обойти не только снаружи. Можете подняться на смотровую площадку башни, полюбоваться видом на Выборг, а также поглядеть на несколько исторических экспозиций.

Ивангородская крепость Посмотреть на редчайшее явление — расположенные друг напротив друга когда-то враждующие крепости — можно на территории Ивангорода. Это город у границы России и Эстонии. Именно по этой причине для въезда вам нужно заранее оформить пропуск. Сделать это проще всего через «Госуслуги».



Фото: fightbegin / iStock Поделиться Поделиться





На правом берегу реки Нарвы стоит крепость Ивангород, созданная в 1492 году по личному указанию Ивана III для защиты границы от Ливонии. На левом берегу реки, ровно напротив, — Нарвский замок, основанный датчанами в XIII веке.

Хоть попасть в замок сегодня крайне затруднительно, стоя у крепости на российском берегу Нарвы, можно полюбоваться его стенами. Оба здания сильно пострадали во время Второй мировой войны. После нее и вплоть до середины 2010-х оба фортификационных сооружения россияне и эстонцы восстанавливали совместными усилиями.

А вот в крепости на российской стороне можно не только гулять по территории, но и подняться на смотровые площадки на ее стене. Копорская крепость Одно из аутентичных фортификационных сооружений Ленобласти — Копорская крепость. Она стоит на скальном мысе над оврагом реки Копорки. Сейчас здание в аварийном состоянии, но это придает его стенам особый шарм. В нынешнем виде крепость сохранилась с XVI века, местами кладка выложена еще в XIII столетии. На главных воротах крепости до сих пор есть острые железные зубцы, готовые преградить вход врагу. Эта опускная решетка, или герса.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первыми деревянную крепость в Копорском погосте построили еще немецкие рыцари Ливонского ордена. Ее разрушил Александр Невский. Ту, что можно увидеть сейчас, возводили новгородцы. Как и большинство других крепостей Северо-Запада, некоторое время она принадлежала шведам и только при Петре I вернулась в состав Российской империи.



Посетить крепость можно в составе экскурсионной группы или с мультимедиагидом. Группы формируются каждый час во время работы музея. Крепость Орешек В крепости Орешек будет интересно не только любителям фортификационных сооружений, но и вообще тем, кому нравятся приключения. Она стоит на острове, поэтому добраться до нее можно только на катере. По этой же причине попасть сюда можно только в летний сезон — с 1 мая.



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Крепость была основана еще в 1323 году. Построили ее новгородцы, но с 1612 по 1702 год Орешек принадлежал Швеции. Потом крепость вернулась к России и дальше вплоть до революции использовалась как тюрьма. Среди заключенных были сестра Петра I Мария Алексеевна, император Иоанн VI Антонович, свергнутый Елизаветой Петровной, многие декабристы (Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы).

