Футбольный мяч с автографами игроков «Зенита» разыграют на благотворительном аукционе в Петербурге

Футбольный мяч, на котором свои автографы оставили игроки основной команды ФК «Зенит», чемпионы страны по футболу сезона-2023/24, разыграют на благотворительном аукционе. Вырученные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда AdVita — детей и взрослых с онкозаболеваниями.

Аукцион пройдёт в рамках фотовыставки «ФОТО. ПАРУС. ЖИЗНЬ» , которая проходит в ТЦ «Галерея» с середины мая. На экспозиции представлены работы российских фотохудожников-маринистов, сделанные во время парусных регат. Часть фотографий также будут выставлены на аукционе.

Вход на выставку свободный, а вот чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом можно узнать на официальной странице фонда AdVita в соцсети.



Аукцион состоится в последний день работы фотовыставки — 9 июня. Принять в нём участие могут все желающие.

