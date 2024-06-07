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    Футбольный мяч с автографами игроков «Зенита» разыграют на благотворительном аукционе в Петербурге

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    2 комментария
    Фото: предоставлено БФ AdVita
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    Футбольный мяч, на котором свои автографы оставили игроки основной команды ФК «Зенит», чемпионы страны по футболу сезона-2023/24, разыграют на благотворительном аукционе. Вырученные средства будут направлены на поддержку подопечных фонда AdVita — детей и взрослых с онкозаболеваниями.

    Аукцион пройдёт в рамках фотовыставки «ФОТО. ПАРУС. ЖИЗНЬ», которая проходит в ТЦ «Галерея» с середины мая. На экспозиции представлены работы российских фотохудожников-маринистов, сделанные во время парусных регат. Часть фотографий также будут выставлены на аукционе.

    Вход на выставку свободный, а вот чтобы принять участие в аукционе, необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом можно узнать на официальной странице фонда AdVita в соцсети.

    Аукцион состоится в последний день работы фотовыставки — 9 июня. Принять в нём участие могут все желающие.

    6+

    Фото: предоставлено БФ AdVita

    Фонд AdVita с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд системно оплачивает реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

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    Комментарии 2

    28027910907 Июн 2024 в 23:41
    ЗЕНИТ остался в СССР,
    В «Зените» стало не только много игроков из Бразилии, но и вообще легионеров — одиннадцать. Особенно если сравнивать с другими российскими клубам.
    +0−0
    почти бросил..)07 Июн 2024 в 23:18
    На сам деле, поддержка необходима всем! Не обязательно чем-то болеть!..)
    +0−0
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