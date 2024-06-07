Движение на внутреннем кольце КАД возле Мурино тормозит массовое ДТП

Массовая авария замедлила движение на внутреннем кольце КАД возле Мурино вечером 7 июня. Видео последствий ДТП прислал в редакцию читатель «Фонтанки» Евгений.
На кадрах видно, что одна машина превратилась в обломки, еще две серьезно повреждены.
«Жесточайшая авария. В уже стоявшие машины влетела еще одна!» — делятся очевидцы в ресурсе «
читатель «Фонтанки» Евгений
На момент публикации затор сохраняется. Как пишут водители, оказавшиеся рядом с местом ДТП, перекрыто движение как минимум по двум полосам.
На месте ДТП работают ГАИ и три бригады скорой помощи, пострадавших выносят с проезжей части на носилках. Подробности «Фонтанка» выясняет.