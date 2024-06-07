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    Движение на внутреннем кольце КАД возле Мурино тормозит массовое ДТП

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    15 комментариев

    Массовая авария замедлила движение на внутреннем кольце КАД возле Мурино вечером 7 июня. Видео последствий ДТП прислал в редакцию читатель «Фонтанки» Евгений.

    На кадрах видно, что одна машина превратилась в обломки, еще две серьезно повреждены.

    «Жесточайшая авария. В уже стоявшие машины влетела еще одна!» — делятся очевидцы в ресурсе «Яндекс.Карты».

    читатель «Фонтанки» Евгений

    На момент публикации затор сохраняется. Как пишут водители, оказавшиеся рядом с местом ДТП, перекрыто движение как минимум по двум полосам.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    На месте ДТП работают ГАИ и три бригады скорой помощи, пострадавших выносят с проезжей части на носилках. Подробности «Фонтанка» выясняет.

    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 15

    28030352907 Июн 2024 в 23:51
    Мастеровито, как всегда.
    +0−1
    pgrad07 Июн 2024 в 23:13
    Видел их, несильно цапнувшихся и стоящих на авариечке в самом крайнем левом. Ну, думаю, щас достоятся до утиля. И человечки были вполне целые. Вот как достучаться до людей, что нельзя на каде стоять на авариечке?? Чего там можно ждать?? Тотал?
    +3−0
    Хенде хох07 Июн 2024 в 22:34
    там средний ряд..а через некоторое расстояние левый..сам в них чуть не впечатался..самый прикол в левом ряду там стояли чето выясняли прямо на дороге..народ с работы едет..некоторые(преимущественно на немцах) изрядно лихачат..а они там стоят..тчк
    +0−5
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