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    Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

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    6 комментариев

    Победой сборной России по футболу завершился товарищеский матч против Белоруссии. Встреча проходила в Минске 7 июня. Россияне выиграли со счетом 4:0.

    Голы забили Иван Обляков на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й, а Федор Чалов отметился дублем на 63-й и 69-й минутах.

    Этот дубль стал первым для Чалова в составе национальной сборной. В матче также дебютировал вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, который вышел на поле в начале второго тайма.

    Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Напомним, что в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований из-за событий на Украине. С тех пор сборная России провела 13 товарищеских матчей, одержав шесть побед, сыграв шесть ничьих и потерпев одно поражение.

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    ФутболРоссияБелоруссия
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    Комментарии 6

    случайный_5e4ce4e84d5e307 Июн 2024 в 23:57
    4 голика, при том что наши играли из очень последних сил, все остальные футболисты уже неделю либо праздновали чемпионство, либо проводили отпуск на Бали или Мальдивах
    +1−0
    NSИ07 Июн 2024 в 23:13
    первый и третий голы уж очень нелепы, и больше на совести белорусского вратаря...а вот второй и четвёртый—классные
    +1−3
    VKuser29777391007 Июн 2024 в 22:52
    Молодцы, хорошо сыграли парни, были видны и желание и настрой, отсюда и результат. Динамика и класс игры, давно ничего подобного не видел от нашей сборной.
    +1−4
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