Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

Победой сборной России по футболу завершился товарищеский матч против Белоруссии. Встреча проходила в Минске 7 июня. Россияне выиграли со счетом 4:0.



Голы забили Иван Обляков на 8-й минуте, Константин Тюкавин на 20-й , а Федор Чалов отметился дублем на 63-й и 69-й минутах.

Этот дубль стал первым для Чалова в составе национальной сборной. В матче также дебютировал вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, который вышел на поле в начале второго тайма.

Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Напомним, что в феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований из-за событий на Украине. С тех пор сборная России провела 13 товарищеских матчей, одержав шесть побед, сыграв шесть ничьих и потерпев одно поражение.