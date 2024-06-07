Реклама

    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, с-з

    760мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd88.76eur96.69
    Реклама

    Куда пойдем сегодня

    В новый праздник — День Летнего сада — Русский музей проведет сотню концертов, лекций и экскурсий

    1582
    обсудить

    Свыше сотни культурных событий пройдет за два дня — 8 и 9 июня — в Летнем саду. Среди них — выступления известных музыкантов и коллективов, играющих в разных жанрах, — от пианиста Ивана Бессонова до Billy’s Band; также детей и взрослых ждут лекции о тайной жизни сада, шоу фокусника-иллюзиониста, мастер-классы по барочному танцу и театральные представления на аллеях. Мероприятия станут частью нового городского праздника — Дня Летнего сада.

    Фото: пресс-служба Русского музея
    ПоделитьсяПоделиться

    «Среди мероприятий, которые проводятся у нас под открытым небом, я не знаю других с такой степенью насыщенности, — предваряет событие директор Русского музея Алла Манилова. — Может быть, даже кто-то скажет, что получилось избыточно, но мы постарались людям в эти два дня просто дать всё на самые разные вкусы и самые разные возрасты».

    Программа поделена на трехчасовые тайм-слоты — чтобы людям было удобнее выбирать, в какое время приходить: сначала — семейный (с 12:00 до 15:00), потом — классический (с 15:00 до 18:00), а под вечер — молодежный (с 18:00 до 21:00).

    К семейному относятся, например, проект «Джаз — детям. Сказки Чижика», концерт одарённых детей «Музыканты ХХI века», презентация образовательных программ Русского музея. К классическому — концерт к 225-летию Пушкина при участии солистов Мариинского театра, выступление камерного оркестра Olympic Orchestra и сольный концерт пианиста Ивана Бессонова, а также сценки прибытия Петра I и Пушкина от театра «Кукольный формат». К молодежному — концерты камерного оркестра «Бис-Квит» и группы Billy’s Band, VR-перформанс «Авангард» и чтение «Маленького принца».

    В программе есть и мастер-классы, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте музея . Также в саду развернется выставка по истории Летнего сада, которая будет работать и по окончании мероприятия.

    «Все-таки мы музей, поэтому развлечение у нас будет гармонично соседствовать с образованием и просвещением, — прокомментировала программу Алла Манилова. — Над просветительской и образовательной программой работали несколько месяцев наши ведущие искусствоведы, наши ведущие реставраторы, методисты, — то есть лучшие специалисты Русского музея».

    При входе (платный, по билетам) на праздник посетители будут получать программу с расписанием всех событий, также на их вопросы будут отвечать волонтеры, которые будут информационно подкованы не только относительно самого фестиваля, но и в целом по истории Летнего сада и Русского музея.

    0+. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

    Фото: пресс-служба Русского музея

    По теме

    Летний сад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close