В новый праздник — День Летнего сада — Русский музей проведет сотню концертов, лекций и экскурсий

Свыше сотни культурных событий пройдет за два дня — 8 и 9 июня — в Летнем саду. Среди них — выступления известных музыкантов и коллективов, играющих в разных жанрах, — от пианиста Ивана Бессонова до Billy’s Band; также детей и взрослых ждут лекции о тайной жизни сада, шоу фокусника-иллюзиониста, мастер-классы по барочному танцу и театральные представления на аллеях. Мероприятия станут частью нового городского праздника — Дня Летнего сада.



Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





«Среди мероприятий, которые проводятся у нас под открытым небом, я не знаю других с такой степенью насыщенности, — предваряет событие директор Русского музея Алла Манилова. — Может быть, даже кто-то скажет, что получилось избыточно, но мы постарались людям в эти два дня просто дать всё на самые разные вкусы и самые разные возрасты».



Программа поделена на трехчасовые тайм-слоты — чтобы людям было удобнее выбирать, в какое время приходить: сначала — семейный (с 12:00 до 15:00), потом — классический (с 15:00 до 18:00), а под вечер — молодежный (с 18:00 до 21:00).



К семейному относятся, например, проект «Джаз — детям. Сказки Чижика», концерт одарённых детей «Музыканты ХХI века», презентация образовательных программ Русского музея. К классическому — концерт к 225-летию Пушкина при участии солистов Мариинского театра, выступление камерного оркестра Olympic Orchestra и сольный концерт пианиста Ивана Бессонова, а также сценки прибытия Петра I и Пушкина от театра «Кукольный формат». К молодежному — концерты камерного оркестра «Бис-Квит» и группы Billy’s Band, VR-перформанс «Авангард» и чтение «Маленького принца».



В программе есть и мастер-классы, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте музея . Также в саду развернется выставка по истории Летнего сада, которая будет работать и по окончании мероприятия.



«Все-таки мы музей, поэтому развлечение у нас будет гармонично соседствовать с образованием и просвещением, — прокомментировала программу Алла Манилова. — Над просветительской и образовательной программой работали несколько месяцев наши ведущие искусствоведы, наши ведущие реставраторы, методисты, — то есть лучшие специалисты Русского музея».



При входе (платный, по билетам) на праздник посетители будут получать программу с расписанием всех событий, также на их вопросы будут отвечать волонтеры, которые будут информационно подкованы не только относительно самого фестиваля, но и в целом по истории Летнего сада и Русского музея.



0+. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

