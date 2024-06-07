Пятерых мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании девочки-подростка в Чите

Сотрудники полиции задержали пятерых мигрантов по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Трое из них были пойманы при попытке пересечь границу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 7 июня.



Преступление было совершено в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт. По версии следствия, несколько мужчин напали на девочку и изнасиловали ее.

Двое подозреваемых, в возрасте 22 и 53 лет, были задержаны через несколько часов после обращения в полицию. Еще трое были объявлены в розыск, на следующий день их поймали на пограничном переходе в Республике Бурятии. Все пятеро — граждане одной из среднеазиатских республик.