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    Пятерых мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании девочки-подростка в Чите

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    7 комментариев

    Сотрудники полиции задержали пятерых мигрантов по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Трое из них были пойманы при попытке пересечь границу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 7 июня.

    Преступление было совершено в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт. По версии следствия, несколько мужчин напали на девочку и изнасиловали ее.

    Двое подозреваемых, в возрасте 22 и 53 лет, были задержаны через несколько часов после обращения в полицию. Еще трое были объявлены в розыск, на следующий день их поймали на пограничном переходе в Республике Бурятии. Все пятеро — граждане одной из среднеазиатских республик.

    «В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

    Ранее «Фонтанка» писала, что совершеннолетняя жительница Всеволожска заявила об изнасиловании после поездки на машине с приятелем. Пострадавшая уверена, ей что-то подсыпали в воду.

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    МигрантыИзнасилование
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    Комментарии 7

    VKuser17419822107 Июн 2024 в 19:38
    Типичный случай.... о таком, или почти таком,вам расскажут в любом отделении полиции..... кроме тех, в которых служат дети мигрантов......
    +0−0
    25346053107 Июн 2024 в 19:26
    Безвизовые гости В.В.Путина.
    +4−0
    Zнаворотник07 Июн 2024 в 19:25
    геноцид славян идёт по плану
    +4−0
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