Пятерых мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании девочки-подростка в Чите

Сотрудники полиции задержали пятерых мигрантов по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Трое из них были пойманы при попытке пересечь границу. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю 7 июня.
Преступление было совершено в ночь на 6 июня в поселке Аэропорт. По версии следствия, несколько мужчин напали на девочку и изнасиловали ее.
Двое подозреваемых, в возрасте 22 и 53 лет, были задержаны через несколько часов после обращения в полицию. Еще трое были объявлены в розыск, на следующий день их поймали на пограничном переходе в Республике Бурятии. Все пятеро — граждане одной из среднеазиатских республик.
«В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Уголовное дело возбуждено по статье «Изнасилование несовершеннолетней».
Ранее «Фонтанка» писала, что совершеннолетняя жительница Всеволожска заявила об изнасиловании после поездки на машине с приятелем. Пострадавшая уверена, ей что-то подсыпали в воду.