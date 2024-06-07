Россияне к маю накопили в иностранных банках 7,5 трлн рублей

Почти 7,5 триллиона рублей к 1 мая этого года накопили россияне на депозитах в иностранных банках, следует из статистики Банка России, опубликованной 7 июня. За всю историю наблюдений, которую ведут с 2018 года, это самый высокий показатель. За апрель этого года сумма вкладов граждан России в иностранных банках приросла на 116 миллиардов, с начала года сумма выросла на 11%, с 6,7 триллиона рублей.



Объем наличности за апрель практически не изменился — к 1 мая на руках у россиян находится 24,7 триллиона рублей. Причем объем кеша, хранящегося у граждан в валюте, несколько сократился — с 8,99 триллиона до 8,89 триллиона рублей, а в рублях, наоборот, примерно на столько же вырос — с 15,73 до 15,83 триллиона.