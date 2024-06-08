Бутусов собрал на Дворцовой площади два поколения поклонников

В пятничный вечер на Дворцовой площади было не протолкнуться. И дело не столько в том, что традиционный в дни ПМЭФ концерт был бесплатным. Сегодня там выступал сам Вячеслав Бутусов, фронтмен группы «Ю-Питер», а выходцам из СССР больше известный как бессменный солист Nautilus Pompilius.
Сегодня артист выступал с новой группой «Орден славы». Концерт собрал два поколения поклонников. С одинаковым рвением подпевали и те, и другие. И с восторгом снимали происходящее на мобильные телефоны.
Те, кто не смог подобраться поближе к сцене, не чувствовали себя обделенными — выступление артиста транслировали на цифровые экраны.
Очередная встреча петербуржцев с Бутусовым состоится 27 октября. Как говорится на официальной странице артиста ВКонтакте, в этот день будет представлена большая концертная программа, посвященная 40-летию группы Nautilus Pompilius.