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    Бутусов собрал на Дворцовой площади два поколения поклонников

    1922
    16 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В пятничный вечер на Дворцовой площади было не протолкнуться. И дело не столько в том, что традиционный в дни ПМЭФ концерт был бесплатным. Сегодня там выступал сам Вячеслав Бутусов, фронтмен группы «Ю-Питер», а выходцам из СССР больше известный как бессменный солист Nautilus Pompilius.

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня артист выступал с новой группой «Орден славы». Концерт собрал два поколения поклонников. С одинаковым рвением подпевали и те, и другие. И с восторгом снимали происходящее на мобильные телефоны.

    Те, кто не смог подобраться поближе к сцене, не чувствовали себя обделенными — выступление артиста транслировали на цифровые экраны.

    Очередная встреча петербуржцев с Бутусовым состоится 27 октября. Как говорится на официальной странице артиста ВКонтакте, в этот день будет представлена большая концертная программа, посвященная 40-летию группы Nautilus Pompilius.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Вячеслав Бутусов
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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
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    Комментарии 16

    Кирилл Полотенцев08 Июн 2024 в 01:40
    Бутусову ещё не вручили Орден за Заслуги перед Отечеством 1-й степени? )
    +2−0
    GOLDEN HORSE08 Июн 2024 в 01:19
    Илья Кормильцев этого уже не застал.
    +3−0
    Maxi 55508 Июн 2024 в 00:48
    А что у Бутусова, есть что стоящее за последние годы?
    +3−0
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