Бутусов собрал на Дворцовой площади два поколения поклонников

В пятничный вечер на Дворцовой площади было не протолкнуться. И дело не столько в том, что традиционный в дни ПМЭФ концерт был бесплатным. Сегодня там выступал сам Вячеслав Бутусов, фронтмен группы «Ю-Питер», а выходцам из СССР больше известный как бессменный солист Nautilus Pompilius.

Сегодня артист выступал с новой группой «Орден славы». Концерт собрал два поколения поклонников. С одинаковым рвением подпевали и те, и другие. И с восторгом снимали происходящее на мобильные телефоны.



Те, кто не смог подобраться поближе к сцене, не чувствовали себя обделенными — выступление артиста транслировали на цифровые экраны.

