Земельный капитал — не доход. Соцфонд Петербурга пересмотрит отказы в выдаче пособия многодетным семьям

Уже больше шести месяцев в Социальном фонде Петербурга многодетным семьям, получившим земельный капитал по госпрограмме, отказывают в выдаче пособия на детей. Проблема — в неправильной трактовке закона. О борьбе за право на пособия рассказали 7 июня «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека в городе Светланы Агапитовой.

Семьи с тремя и более детьми в Петербурге могут претендовать на получение как земельного капитала, так и пособия на ребенка от 8 до 17 лет . Когда они получили первое и пришли за вторым — в Соцфонде их ждал отказ. Его объясняли «превышением совокупного дохода многодетной семьи».