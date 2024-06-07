Земельный капитал — не доход. Соцфонд Петербурга пересмотрит отказы в выдаче пособия многодетным семьям

Уже больше шести месяцев в Социальном фонде Петербурга многодетным семьям, получившим земельный капитал по госпрограмме, отказывают в выдаче пособия на детей. Проблема — в неправильной трактовке закона. О борьбе за право на пособия рассказали 7 июня «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека в городе Светланы Агапитовой.
Семьи с тремя и более детьми в Петербурге могут претендовать на получение как земельного капитала, так и пособия на ребенка от 8 до
Всё дело в том, что земельный капитал в Петербурге затруднительно реализовать выдачей свободного участка, потому что в городской черте их дефицит. Поэтому законом предусмотрена равноценная замена — целевая государственная поддержка, позволяющая реализовать право на земельный участок. Таким образом, он приобретается государством, а не семьей, поэтому капитал не должен записываться в доход граждан.
В Соцфонде же посчитали, что если семья добавила к сумме на покупку земли сколько-то своих денег, то земельный капитал — это семейный бюджет. А значит, и пособие получившим участок не полагается. С августа 2022 года право на земельный капитал уже реализовало около 5,8 тысячи многодетных семей.
Сначала Агапитова обратилась с вопросом в городскую прокуратуру, но там не увидели нарушения законодательства. На помощь омбудсмену пришли эксперты департамента демографической и семейной политики Минтруда России. «Денежные средства земельного капитала в Санкт-Петербурге имеют целевое назначение, а значит относятся к целевой государственной социальной поддержке и не подлежат учету при назначении единого пособия», — заявили в ведомстве.
Этот комментарий поменял мнение Соцфонда — там Агапитовой сообщили, что согласны с мнением Минтруда. Они подтвердили, что готовы пересмотреть все отказы в назначении ежемесячного детского пособия, причиной которых посчитали превышение совокупного дохода многодетной семьи, реализовавшей земельный капитал. За новым решением петербуржцам следует обратиться в Соцфонд с повторным заявлением.