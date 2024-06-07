Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    4 м/с, зап

    760мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.76eur96.57
    Реклама

    Земельный капитал — не доход. Соцфонд Петербурга пересмотрит отказы в выдаче пособия многодетным семьям

    455
    обсудить

    Уже больше шести месяцев в Социальном фонде Петербурга многодетным семьям, получившим земельный капитал по госпрограмме, отказывают в выдаче пособия на детей. Проблема — в неправильной трактовке закона. О борьбе за право на пособия рассказали 7 июня «Фонтанке» в аппарате уполномоченного по правам человека в городе Светланы Агапитовой.

    Семьи с тремя и более детьми в Петербурге могут претендовать на получение как земельного капитала, так и пособия на ребенка от 8 до 17 лет. Когда они получили первое и пришли за вторым — в Соцфонде их ждал отказ. Его объясняли «превышением совокупного дохода многодетной семьи».

    Всё дело в том, что земельный капитал в Петербурге затруднительно реализовать выдачей свободного участка, потому что в городской черте их дефицит. Поэтому законом предусмотрена равноценная замена — целевая государственная поддержка, позволяющая реализовать право на земельный участок. Таким образом, он приобретается государством, а не семьей, поэтому капитал не должен записываться в доход граждан.

    В Соцфонде же посчитали, что если семья добавила к сумме на покупку земли сколько-то своих денег, то земельный капитал — это семейный бюджет. А значит, и пособие получившим участок не полагается. С августа 2022 года право на земельный капитал уже реализовало около 5,8 тысячи многодетных семей.

    Сначала Агапитова обратилась с вопросом в городскую прокуратуру, но там не увидели нарушения законодательства. На помощь омбудсмену пришли эксперты департамента демографической и семейной политики Минтруда России. «Денежные средства земельного капитала в Санкт-Петербурге имеют целевое назначение, а значит относятся к целевой государственной социальной поддержке и не подлежат учету при назначении единого пособия», — заявили в ведомстве.

    Этот комментарий поменял мнение Соцфонда — там Агапитовой сообщили, что согласны с мнением Минтруда. Они подтвердили, что готовы пересмотреть все отказы в назначении ежемесячного детского пособия, причиной которых посчитали превышение совокупного дохода многодетной семьи, реализовавшей земельный капитал. За новым решением петербуржцам следует обратиться в Соцфонд с повторным заявлением.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close