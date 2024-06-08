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    Электроразряд отправил рабочего с площадки Адмиралтейских верфей в ожоговую терапию

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    4 комментария

    Смена рабочего «Адмиралтейских верфей» 7 июня завершилась раньше положенного срока — с электротравмой он попал на больничную койку.

    Удар током 33-летний рабочий получил в 9.15 в пятницу во время выполнения работ на территории АО «Адмиралтейские верфи». Уже через час бригада скорой привезла его в НИИ им. И.И. Джанелидзе. Врачи обследовали пострадавшего и с термическими ожогами кистей рук и лица поместили в ожоговую терапию.

    Как пояснили в «Адмиралтейских верфях», состояние рабочего удовлетворительное, а происшествие на заводе будут расследовать.

    — В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего несчастного случая. Администрацией предприятия будет оказана вся необходимая помощь пострадавшему, — заявили в компании.

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    ОжогиУдар токомАдмиралтейские верфи
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    Комментарии 4

    почти бросил..)08 Июн 2024 в 01:54
    На сам деле - не смешно, все мы считаем, что имеем дело, худо-бедно с 220В, ну, с натяжкой - 380В, а.., ведь совсем другим приходит к нам Напряжение!..) - Да ладно, не гони, не рассказывай нам Сказки, - вполне безопасно Оно!..) - Сколько съел ты вкусных Кабанов диких, убитых Напряжением? - Господи, там все были! И.. Лани, и.. Зайцы, и.. Утки, Рыси, Волки даже были!..) - Люди? - Нет! Людей не ел я! - Почему? - Понятия не имею, возможно, какой-то уровень Культуры это?..) - Т.е., водку пить - легко, а человека съесть.. - Слабо?!..) - Господи, я-то тут причём?! На Фонтанку наезжай! - Что у них не так?! - Они меня постоянно пытаются забанить! - За что?! - За.. якобы(!)) накрушение каких-то их Правил!..) - Но.., ты ведь.. - не Нарушал, ни разу?! - Чем доказать могу?! - ) - Нет! - Разве не симпатична Она тебе?!..) - Господи, смотри, Венера - Классная Девчонка, а я.. - так себе, мимо проходил..) - Ой, скромник!..) - Смотри, давай с..другой подружимся!..) - Одно другому не мешает!..)
    +0−0
    Огромная польза!08 Июн 2024 в 00:56
    Возможно, он теперь приобретёт способность видеть будущее сво.
    +2−0
    почти бросил..)08 Июн 2024 в 00:53
    Кардиологи утверждают, что вполне вероятно, его Сердце не будет работать как прежде но, это не факт..
    +1−1
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