Электроразряд отправил рабочего с площадки Адмиралтейских верфей в ожоговую терапию

Смена рабочего «Адмиралтейских верфей» 7 июня завершилась раньше положенного срока — с электротравмой он попал на больничную койку.



Удар током 33-летний рабочий получил в 9.15 в пятницу во время выполнения работ на территории АО «Адмиралтейские верфи». Уже через час бригада скорой привезла его в НИИ им. И.И. Джанелидзе. Врачи обследовали пострадавшего и с термическими ожогами кистей рук и лица поместили в ожоговую терапию.

Как пояснили в «Адмиралтейских верфях», состояние рабочего удовлетворительное, а происшествие на заводе будут расследовать.