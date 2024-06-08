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    В Театральном музее покажут выставку, посвящённую балетным дуэтам

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    В залах музея на улице Зодчего Росси вы узнаете об истории дуэтного танца в балетном спектакле с XVII века до наших дней. И, конечно, о выдающихся дуэтах, которые вошли в историю танца XX века, включая знаменитый блокадный «золотой дуэт» Роберта Гербека и Натальи Сахновской.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Организаторы проекта «Балет. Притяжение» рассматривают историю балетных дуэтов с XVII века, особенно выделяя дуэты XX столетия: именно в прошлом веке исполнителям удалось достичь максимально гармоничного сочетания мастерского исполнения и глубокого внутреннего содержания.

    Выставка расскажет о романтическом дуэте Галины Улановой и Константина Сергеева, «бравурном» — Татьяны Вечесловой и Вахтанга Чабукиани, экспрессивном дуэте Аллы Осипенко и Джона Марковского. В XX веке балетный танец обогатили элементы спорта и акробатики, танце постепенно сначала обрёл заострённость, строгость формы, а сейчас продолжает трансформироваться, двигаясь в сторону перформанса и импровизации. Балетмейстеры ищут новые подходы к привычному пластическому языку.

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    На экспозиции вы узнаете и о том, как складывались сценические отношения танцовщиков-мужчин с партнёршами-балеринами, как менялась техника поддержек. Выставку составят фотографии, костюмы, скульптура, театральные эскизы, документальные интервью, записанные специально для проекта известными балетными артистами. Проект будет сопровождать программа экскурсий и паблик-токов, подробности — на сайте музея.

    Выставка «Балет. Притяжение» пройдёт в Музее театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси, 2А, с 8 июня по 7 октября 2024. 6+

    Фото: предоставлено организаторами

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