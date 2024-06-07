В Москве арестовали гражданина Франции по обвинению в сборе военных данных

Гражданина Франции арестовал до 5 августа суд в Москве по обвинению в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом 7 июня сообщает Следственный комитет столицы.



Иностранца задержали накануне по уголовному делу по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности».

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.