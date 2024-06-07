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    В Москве арестовали гражданина Франции по обвинению в сборе военных данных

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    1 комментарий

    Гражданина Франции арестовал до 5 августа суд в Москве по обвинению в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом 7 июня сообщает Следственный комитет столицы.

    Иностранца задержали накануне по уголовному делу по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности».

    По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.

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    Комментарии 1

    AlBerkut07 Июн 2024 в 19:05
    А он точно иноагент? 🤔
    Или может просто шпион, и соответственно, статья другая должна быть, шпионаж...

    Да, а кстати, как обязанность предоставить сведения о деятельности иноагента должна выглядеть?
    Прямо на границе может спрашивать?
    - Фамилия, имя?
    -Бонд. Джеймс Бонд.
    - Цель визита?
    - Шпионаж!
    - Добро пожаловать в Россию, сэр!
    Так что ли😎😂😂😂
    +1−2
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