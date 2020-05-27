Илон Маск отправляет в космос людей. «Фонтанка» следит за запуском Crew Dragon
Корабль Crew Dragon сегодня, 27 мая, полетит в космос вместе с двумя астронавтами НАСА. Это историческое событие для космонавтики. Во-первых, американцы с 2011 года не отправляли своих пилотов в космос самостоятельно. Во-вторых - это новая эра частной космонавтики, ведь аппарат и ракета Falcon 9, которая отправит его в небо, построены компанией SpaceX Илона Маска. Старт настолько важен, что ожидается, что посмотреть его приедет президент США Дональд Трамп.
Миссия называется Demo-2. К Международной космической станции полетят ветераны НАСА, которые бывали и на американских шаттлах, и на российских «Союзах» - 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен. Старт с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде должен состояться в 23:33 по московскому времени. По плану, через 2:33 минуты после старта планируется отделение первой ступени, через 10 минут после этого - второй.
Через 19 часов после старта Crew Dragon должен состыковаться с Международной космической станцией. Стыковка намечена 18:29 мск 28 мая, а в 20:55 мск запланировано открытие люка и переход астронавтов с корабля в МКС. Встречать их будет нынешний экипаж – россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер из Петербурга, а также американец Кристофер Кэссиди.
Как все пройдет - гадают по обе стороны океана. На случай непредвиденных обстоятельств на корабле есть система аварийного спасения. Она прошла боевые испытания 19 января, когда ракету взорвали, а она успешно отсоединилась от ракеты в полёте, экипаж из двух манекенов вернулся на землю.
В случае успешного запуска Маск может серьезно потеснить Роскомос на рынке доставки грузов и людей на орбиту (гендиректор Дмитрий Рогозин уже обозвал его подрядчиком Пентагона). Но состояться все может не с первого раза - не исключено, что вмешается погода. Уже решено, что тогда запуск перенесут на субботу, 30 мая.