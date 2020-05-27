Корабль Crew Dragon сегодня, 27 мая, полетит в космос вместе с двумя астронавтами НАСА. Это историческое событие для космонавтики. Во-первых, американцы с 2011 года не отправляли своих пилотов в космос самостоятельно. Во-вторых - это новая эра частной космонавтики, ведь аппарат и ракета Falcon 9, которая отправит его в небо, построены компанией SpaceX Илона Маска. Старт настолько важен, что ожидается, что посмотреть его приедет президент США Дональд Трамп.



Миссия называется Demo-2. К Международной космической станции полетят ветераны НАСА, которые бывали и на американских шаттлах, и на российских «Союзах» - 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен. Старт с площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде должен состояться в 23:33 по московскому времени. По плану, через 2:33 минуты после старта планируется отделение первой ступени, через 10 минут после этого - второй.