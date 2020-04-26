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26.04.2020 21:25
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Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентангона» и увидел тайное применение ракет

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентагона» и увидел военную составляющую в запуске ракет компании SpaceX со спутниками для всемирного интернета.

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?», – локанично выразился Рогозин в ответ на вопрос о том, возможно ли, что когда-нибудь российская космическая отрасль поработает с Илоном Маском. Слова главы «Роскомоса» 26 апреля приводят РИА Новости.

Рогозин до этого уже скептически высказывался о планах американского изобретателя колонизировать Луну и Марс с помощью межпланетного корабля, который его «не впечатлил», а теперь уверил россиян в том что ракета SpaceX была запущена американской стороной совсем не с мирными целями.

«Она двойного применения. Не стройте иллюзий», – заявил российский специалист, намекнув на военный потенциал спутниковой группировки Starlink.

В 2019 году Илон Маск со своей стороны выразил отношение к Рогозину, оценив видео томских учёных, которые посадили главу «Роскосмоса» на красную «семерку» и отправили его в космос.

Впрочем, оба специалиста регулярно вспоминают друг о друге на публичных выступлениях и поддерживают оживлённую переписку в Twitter.

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Комментарии (38)

Brit
Я сейчас открою главную военную тайну, почему в СССР были Королёв, Туполев, Калашников и далее по списку. А сейчас внезапно только Рогозин.
Потому что СССР тупо воровал и копировал западные достижения, выдавая за свои успехи.
А Россия так делать не может, потому что мигом засудят на миллионы за воровство авторских прав.
Иван 2пырьев
Хорошо хоть Димулька в этот раз не стрельнул себе в ногу
Иван 2пырьев
локанично??? серьезно???
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