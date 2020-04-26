Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентангона» и увидел тайное применение ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентагона» и увидел военную составляющую в запуске ракет компании SpaceX со спутниками для всемирного интернета.
«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите?», – локанично выразился Рогозин в ответ на вопрос о том, возможно ли, что когда-нибудь российская космическая отрасль поработает с Илоном Маском. Слова главы «Роскомоса» 26 апреля приводят РИА Новости.
Рогозин до этого уже скептически высказывался о планах американского изобретателя колонизировать Луну и Марс с помощью межпланетного корабля, который его «не впечатлил», а теперь уверил россиян в том что ракета SpaceX была запущена американской стороной совсем не с мирными целями.
«Она двойного применения. Не стройте иллюзий», – заявил российский специалист, намекнув на военный потенциал спутниковой группировки Starlink.
В 2019 году Илон Маск со своей стороны выразил отношение к Рогозину, оценив видео томских учёных, которые посадили главу «Роскосмоса» на красную «семерку» и отправили его в космос.
Впрочем, оба специалиста регулярно вспоминают друг о друге на публичных выступлениях и поддерживают оживлённую переписку в Twitter.