Космонавт из Петербурга вошёл в состав экипажа для полёта на МКС

Космонавт из Петербурга Иван Вагнер вошёл в состав пилотируемого корабля «Союз МС-16». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заменят космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина, которые отстранены от полёта по медицинским показаниям. Ранее СМИ писали, что замена произошла из-за травмы глаза, которую получил командир, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки.

34-летний лейтенант запаса Иван Вагнер родился в Североонежске Архангельской области, после окончания школы поступил на факультет авиа- и ракетостроения Балтийского государственного технического университета имени Д. Ф. Устинова «Военмех» в Петербурге. С апреля 2019 года проходил подготовку в качестве бортинженера дублирующего экипажа «Союз МС-16».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Полет продлится 200 суток. Сейчас на борту Международной космической станции находятся трое членов экипажа – российский космонавт Олег Скрипочка, американские астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган.



