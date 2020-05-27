«Излишнее внимание к этому забору не совсем адекватное». Автор граффити с Бродским оценил ажиотаж вокруг стены на Пестеля

Создатель скандального портрета Иосифа Бродского Олег Лукьянов не ожидал, что стена у школы № 189 на улице Пестеля станет городской достопримечательностью. Об этом он заявил в разговоре с «Фонтанкой» 27 мая.



«Это был забор грязный, с какой-то непонятной структурой, непонятно чьего происхождения и принадлежности. Излишнее внимание, которое оказывается этому забору, мне кажется, не совсем адекватное. Я вообще не представлял, что будет такая громкая ситуация», — рассказал Лукьянов.



Художник ожидал, что его работу рано или поздно закрасят, и относится к произошедшему по-философски. «Когда пресс-служба администрации заявляет, что Бродский бы не одобрил, что он за чистоту и порядок городских стен, так вот он этот порядок и получил, — считает Лукьянов. — Потому что до этого стена была достаточно грязная и неприглядная. Можно сказать, что он пожертвовал собой ради исполнения слов администрации».

