«Излишнее внимание к этому забору не совсем адекватное». Автор граффити с Бродским оценил ажиотаж вокруг стены на Пестеля
Создатель скандального портрета Иосифа Бродского Олег Лукьянов не ожидал, что стена у школы № 189 на улице Пестеля станет городской достопримечательностью. Об этом он заявил в разговоре с «Фонтанкой» 27 мая.
«Это был забор грязный, с какой-то непонятной структурой, непонятно чьего происхождения и принадлежности. Излишнее внимание, которое оказывается этому забору, мне кажется, не совсем адекватное. Я вообще не представлял, что будет такая громкая ситуация», — рассказал Лукьянов.
Художник ожидал, что его работу рано или поздно закрасят, и относится к произошедшему по-философски. «Когда пресс-служба администрации заявляет, что Бродский бы не одобрил, что он за чистоту и порядок городских стен, так вот он этот порядок и получил, — считает Лукьянов. — Потому что до этого стена была достаточно грязная и неприглядная. Можно сказать, что он пожертвовал собой ради исполнения слов администрации».
Напомним, 24 мая, в день 80-летия со дня рождения Бродского, напротив дома поэта на улице Пестеля в Петербурге появилось граффити с его изображением. Вскоре рисунок исчез — «Фонтанка» выяснила, что к этому причастна завхоз школы № 189. Этому учреждению принадлежит забор, на котором художник разместил свою работу.
Сначала поклонники пытались восстановить граффити, но его снова закрасили. Позже забор стал территорией самовыражения для петербуржцев и жителей других городов, а потом и местной достопримечательностью.
Ситуацию прокомментировали местные власти и рассказали, как можно было подарить граффити вторую жизнь.