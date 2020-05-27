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27.05.2020 13:41
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Печать

«Излишнее внимание к этому забору не совсем адекватное». Автор граффити с Бродским оценил ажиотаж вокруг стены на Пестеля

Создатель скандального портрета Иосифа Бродского Олег Лукьянов не ожидал, что стена у школы № 189 на улице Пестеля станет городской достопримечательностью. Об этом он заявил в разговоре с «Фонтанкой» 27 мая.

«Это был забор грязный, с какой-то непонятной структурой, непонятно чьего происхождения и принадлежности. Излишнее внимание, которое оказывается этому забору, мне кажется, не совсем адекватное. Я вообще не представлял, что будет такая громкая ситуация», — рассказал Лукьянов.

Художник ожидал, что его работу рано или поздно закрасят, и относится к произошедшему по-философски. «Когда пресс-служба администрации заявляет, что Бродский бы не одобрил, что он за чистоту и порядок городских стен, так вот он этот порядок и получил, — считает Лукьянов. — Потому что до этого стена была достаточно грязная и неприглядная. Можно сказать, что он пожертвовал собой ради исполнения слов администрации».

Напомним, 24 мая, в день 80-летия со дня рождения Бродского, напротив дома поэта на улице Пестеля в Петербурге появилось граффити с его изображением. Вскоре рисунок исчез — «Фонтанка» выяснила, что к этому причастна завхоз школы № 189. Этому учреждению принадлежит забор, на котором художник разместил свою работу.

Сначала поклонники пытались восстановить граффити, но его снова закрасили. Позже забор стал территорией самовыражения для петербуржцев и жителей других городов, а потом и местной достопримечательностью.

Ситуацию прокомментировали местные власти и рассказали, как можно было подарить граффити вторую жизнь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

change_it
К сожалению, дорогая Фонтанка в этот раз ошиблась в оценке всей этой ситуации.
1. Это ни разу не граффити, это переводная картинка. Художественная ценность - 0 р.00 коп.
2. Лукьянов не художник, он бизнесмен. Собственно, его фирма и продвигает эту технологию, стоимость печати у них такой переводнушки 4000 р. за метр
3. Завхоз вообще не при делах. Да, распоряжение ее. Но если бы картинка осталась на месте - а это стена школы, то влепили бы ей (лично, как ответственной!) штраф до 100 т.р.
Ну а то, что фотография с сигаретой украшает именно стену школы - это вообще ахтунг.
В Хельсинки за несогласованное "уличное искусство" - реальный срок. Что правильно. ВСЕ рисунки великого Бэнкси - предварительно согласованы с владельцами зданий (читайте его бывшего менеджера, все подробно описано, даже на русском, кажется, есть).
260736921
что-то мне подсказывает, что "хозяин забора" узнал об этом совсем внезапно.По звонку.
мухомор
Творческая интеллегенция во всей красе.
Для него откровение, что оказывается у забора есть хозяин, оказывается кто-то его обслуживает и несёт за это ответственность.
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