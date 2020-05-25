Бродского основательно закатали в штукатурку. Поклонники поэта проиграли битву завхозу
Противостояние между поклонниками Иосифа Бродского и завхозом 189-й школы Татьяной Михайловной закончилось её победой. Граффити с изображением поэта погребено под толстым слоем штукатурки.
Как рассказал фотокорреспондент «Фонтанки» 25 мая, при попытке убрать белый слой монеткой штукатурка отходит вместе с пленкой, на которую нанесено изображение. И теперь проще заново её приклеить, чем расчищать.
Пойманный у черного хода работник школы, который и закрасил изображение, никаких комментариев давать не захотел - он сделал круглые глаза и сказал, что ничего не знает, быстро скрывшись от журналистов. Директор школы Анна Герасименко на вопрос «Фонтанки» о судьбе граффити не ответила.
автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Уже утром 25-го числа оно превратилось в белое пятно. «Фонтанка» выяснила, что за уничтожением объекта стоит не администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1, а завхоз 189-й школы Татьяна Михайловна.