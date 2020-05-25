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25.05.2020 12:39
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Печать

Граффити с Бродским к 80-летию поэта уничтожила инициативная завхоз школы. «Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя»

Администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1 открестились от уничтожения граффити с Иосифом Бродским, появившегося на улице Пестеля в день восьмидесятилетия поэта. «Фонтанка» узнала — на изображение покусилась инициативная завхоз школы № 189.

«По нашим данным, Жилкомсервис Бродского не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива», — намекнули в администрации Центрального района.

В 189-й школе на звонок «Фонтанки» ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она.

«Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — сказала она.

Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Кто создал работу неизвестно. Сегодня работа превратилась в белое пятно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

мухомор
Всё правильно сделала.
Не потому что граффити плохое или Бродский не поэт.
Правила игры сейчас такие.
При любом удобном случае за задницу возьмут именно её. Недосмотрела, недоглядела, потворствовала, не приняла мер и т.д.
Ещё Полтавченко просили принять поправки дающие возможность перенести граффити и муралы в легальное русло. Но воз и ныне там. Г-ну Беглову точно не до этого.
260562981
https://www.instagram.com/urbanfresco/ автор работы
Дон_Бидон
Культурная столица, чего вы. Таким, как Бродский, тут не место!
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