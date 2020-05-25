Граффити с Бродским к 80-летию поэта уничтожила инициативная завхоз школы. «Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя»
Администрация Центрального района и Жилкомсервис
«По нашим данным, Жилкомсервис Бродского не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива», — намекнули в администрации Центрального района.
В 189-й школе на звонок «Фонтанки» ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она.
«Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — сказала она.
Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Кто создал работу неизвестно. Сегодня работа превратилась в белое пятно.