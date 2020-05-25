Граффити с Бродским к 80-летию поэта уничтожила инициативная завхоз школы. «Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя»

Администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1 открестились от уничтожения граффити с Иосифом Бродским, появившегося на улице Пестеля в день восьмидесятилетия поэта. «Фонтанка» узнала — на изображение покусилась инициативная завхоз школы № 189.



«По нашим данным, Жилкомсервис Бродского не трогал. Рисунок был на территории школы, возможно, что это их инициатива», — намекнули в администрации Центрального района.



В 189-й школе на звонок «Фонтанки» ответила завхоз Татьяна Михайловна и призналась — приказ отдала она.

