Сотрудники музея Иосифа Бродского рассказали «Фонтанке» 25 мая, что история граффити к 80-летию поэта не закончилась после того, как его закрасили по приказу завхоза школы № 189 . В игру вступили поклонники лауреата Нобелевской премии, которые пытаются спасти его портрет.



Люди вручную освобождают Бродского из-под закраски, но тут же приходит рабочий из школы, который закрашивает его вновь. Пока противостояние продолжается.