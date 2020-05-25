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25.05.2020 14:29
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Печать

Поклонники Бродского вступили в бой с завхозом школы: стороны попеременно то закрашивают, то очищают граффити с поэтом

Сотрудники музея Иосифа Бродского рассказали «Фонтанке» 25 мая, что история граффити к 80-летию поэта не закончилась после того, как его закрасили по приказу завхоза школы № 189. В игру вступили поклонники лауреата Нобелевской премии, которые пытаются спасти его портрет.

Люди вручную освобождают Бродского из-под закраски, но тут же приходит рабочий из школы, который закрашивает его вновь. Пока противостояние продолжается.

Фото: предоставлено музеем Иосифа Бродского
Фото: предоставлено музеем Иосифа Бродского

Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Уже утром 25-го числа оно превратилось в белое пятно. «Фонтанка» выяснила, что за уничтожением объекта стоит не администрация Центрального района и Жилкомсервис № 1, а завхоз 189-й школы Татьяна Михайловна.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

krasnonosov
"Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет -- загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет -- цвет времени и бревен." (с) И.А. Бродский
Тёма Ivanoff
Жалко конечно, но с другой стороны - знают же что закрасят, а всё равно рисуют) Ради минуты славы в СМИ)
sakorol
А в этой школе Бродский учился?
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