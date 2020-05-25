Поклонники Бродского вступили в бой с завхозом школы: стороны попеременно то закрашивают, то очищают граффити с поэтом
Сотрудники музея Иосифа Бродского рассказали «Фонтанке» 25 мая, что история граффити к 80-летию поэта не закончилась после того, как его закрасили по приказу завхоза школы
Люди вручную освобождают Бродского из-под закраски, но тут же приходит рабочий из школы, который закрашивает его вновь. Пока противостояние продолжается.
Напомним, новое граффити, посвященное Иосифу Бродскому, появилось напротив квартиры поэта в доме Мурузи 24 мая. Уже утром 25-го числа оно превратилось в белое пятно. «Фонтанка» выяснила, что за уничтожением объекта стоит не администрация Центрального района и Жилкомсервис