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26.05.2020 18:43
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Печать

«Никто не против его творчества». В районной администрации рассказали, как вернуть граффити с Бродским на улицу Пестеля

Исчезновения граффити с изображением Иосифа Бродского можно было бы избежать, если бы художник Олег Лукьянов, создавший работу, согласовал ее появление в центре Петербурга с властями.

«Речь идет об установленном порядке, предусмотренном законодательством. Олег Лукьянов о нем знает. Если он хочет, чтобы его фрески жили, их надо согласовывать. Если бы он сделал это заранее, то мы бы не имели той ситуации, которую имеем сегодня», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга 26 мая.

Представитель администрации добавил, что разрешение необходимо запросить как минимум в двух профильных ведомствах Смольного. Так, чтобы нанести рисунок на фасад дома, нужно обратиться в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Если здание входит в перечень объектов культурного значения, появление граффити также важно согласовать в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Никто не против его творчества», — подчеркнули в пресс-службе, говоря о работах художника.

Граффити с изображением ленинградского поэта и нобелевского лауреата появилось на стене напротив его дома на улице Пестеля в Петербурге 24 мая. Это произошло в день 80-летия со дня рождения Бродского.

Однако рисунку не суждено было просуществовать долго — вскоре он исчез. Как позже выяснила «Фонтанка», к этому причастна завхоз школы № 189, так как стена принадлежит учреждению образования.

Поклонники поэта попытались восстановить граффити, но в итоге его покрыли толстым слоем штукатурки. Позже инициативные петербуржцы сами решились на творчество, превратив закрашенный участок в территорию для самовыражения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Αнатолий Κононов
вы походите по инстанциям, соберите томик-другой документов, и мы быстро через год другой все согласуем и вы оглянуться не успеете, как к столетию сможете нарисовать
Plavalaguna
Самая прелесть в том, что центр города в аварийном состоянии, одна сегодняшняя история с четырьмя упавшими балконами чего стоит. Но нет, оперативная борьба с граффити гораздо важнее)
MuCephei_88
В целом - справедливо.
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