«Никто не против его творчества». В районной администрации рассказали, как вернуть граффити с Бродским на улицу Пестеля

«Речь идет об установленном порядке, предусмотренном законодательством. Олег Лукьянов о нем знает. Если он хочет, чтобы его фрески жили, их надо согласовывать. Если бы он сделал это заранее, то мы бы не имели той ситуации, которую имеем сегодня», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга 26 мая.

Исчезновения граффити с изображением Иосифа Бродского можно было бы избежать, если бы художник Олег Лукьянов, создавший работу, согласовал ее появление в центре Петербурга с властями.

Представитель администрации добавил, что разрешение необходимо запросить как минимум в двух профильных ведомствах Смольного. Так, чтобы нанести рисунок на фасад дома, нужно обратиться в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Если здание входит в перечень объектов культурного значения, появление граффити также важно согласовать в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).



«Никто не против его творчества», — подчеркнули в пресс-службе, говоря о работах художника.



Граффити с изображением ленинградского поэта и нобелевского лауреата появилось на стене напротив его дома на улице Пестеля в Петербурге 24 мая. Это произошло в день 80-летия со дня рождения Бродского.



Однако рисунку не суждено было просуществовать долго — вскоре он исчез. Как позже выяснила «Фонтанка», к этому причастна завхоз школы № 189, так как стена принадлежит учреждению образования.



Поклонники поэта попытались восстановить граффити, но в итоге его покрыли толстым слоем штукатурки. Позже инициативные петербуржцы сами решились на творчество, превратив закрашенный участок в территорию для самовыражения.

