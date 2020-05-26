Стена на Пестеля превратилась в достопримечательность. Петербуржцы фотографируются с закрашенным Бродским
Стена школы № 189, где еще накануне было граффити с поэтом и нобелевским лауреатом Иосифом Бродским, стала городской достопримечательностью из-за уничтожения этого изображения. Об этом 26 мая сообщают читатели «Фонтанки».
По их словам, этим вечером они стали свидетелями того, как к исчезнувшему под толстым слоем штукатурки и краски арт-объекту выстроилась очередь из желающих сделать фото на его фоне.
Как рассказали очевидцы, на еще не просохшей после очередного обновления стене поклонники поэта в очередной раз написали стихотворение, которое заканчивается строчками «…Они закрашивали Бродского, Они и нас с тобой закрасят».
Граффити с изображением поэта появилось напротив его дома на улице Пестеля в Петербурге 24 мая. Это произошло в день 80-летия со дня рождения Бродского. Однако рисунку не суждено было просуществовать долго — вскоре он исчез. Как позже выяснила «Фонтанка», к этому причастна завхоз школы № 189, так как стена, на которой художник Олег Лукьянов разместил свою работу, принадлежит учреждению образования.
Поклонники поэта попытались восстановить граффити, но в итоге его покрыли толстым слоем штукатурки и краски. Позже инициативные петербуржцы сами решились на творчество, превратив закрашенный участок в территорию для самовыражения.
Ситуацию прокомментировали местные власти, рассказав, как можно было подарить рисунку вторую жизнь.