Стена школы № 189, где еще накануне было граффити с поэтом и нобелевским лауреатом Иосифом Бродским, стала городской достопримечательностью из-за уничтожения этого изображения. Об этом 26 мая сообщают читатели «Фонтанки».



По их словам, этим вечером они стали свидетелями того, как к исчезнувшему под толстым слоем штукатурки и краски арт-объекту выстроилась очередь из желающих сделать фото на его фоне.



Как рассказали очевидцы, на еще не просохшей после очередного обновления стене поклонники поэта в очередной раз написали стихотворение, которое заканчивается строчками «…Они закрашивали Бродского, Они и нас с тобой закрасят».