Глава Роспотребнадзора заявила, что возможность отдыха на российских курортах в этом сезоне относится «к разряду надежд». Об этом Анна Попова рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликован 17 мая в Instagram ведущего Павла Зарубина.
«Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова.
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Напомним, некоторые авиаперевозчики рассуждают более оптимистично, чем глава Роспотребнадзора. Так, Azur Air с 1 июня запускает рейсы в Сочи, в том числе из Петербурга. А глава «Аэрофлота» Виталий Савельев уже просил Путина о поэтапном снятии ограничений в регионах для поддержки туризма и авиаотрасли.