Глава Роспотребнадзора заявила, что возможность отдыха на российских курортах в этом сезоне относится «к разряду надежд». Об этом Анна Попова рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликован 17 мая в Instagram ведущего Павла Зарубина.



«Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова.

