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17.05.2020 10:14
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Глава Роспотребнадзора о летнем отдыхе: Это пока из разряда надежд

Глава Роспотребнадзора заявила, что возможность отдыха на российских курортах в этом сезоне относится «к разряду надежд». Об этом Анна Попова рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент опубликован 17 мая в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала Попова.

Напомним, некоторые авиаперевозчики рассуждают более оптимистично, чем глава Роспотребнадзора. Так, Azur Air с 1 июня запускает рейсы в Сочи, в том числе из Петербурга. А глава «Аэрофлота» Виталий Савельев уже просил Путина о поэтапном снятии ограничений в регионах для поддержки туризма и авиаотрасли.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Люди о работе мечтают, а тут о каком-то отдыхе бред.
***_555
В Европе скоро будет безопаснее. Открывайте границы.
микроволновка
а есть какая-нибудь адресная книга зарубежной недвижимости российских чиновников, интересно?
думаю, в тех же США и в Лондоне нашлись бы люди, которые не против были бы засквотировать временно пустующие жилплощади..
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