Спустя примерно шесть часов после эвакуации торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» под Петербургом сотрудников и покупателей пустили в здания. Для мерзнущих на время проверки обогревали палатки.



Как сообщает 47News, обе «Меги» возобновили работу около шести часов вечера 16 мая. Ждали этого минимум несколько десятков сотрудников магазинов, которые работали первый выходной день с начала эпидемии. Чтобы им не пришлось мерзнуть, возле зданий поставили отапливаемые палатки. Судя по фото, внутри было довольно тесно.

