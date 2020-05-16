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16.05.2020 19:47
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«Меги» открыли после эвакуации, но ненадолго. Сотрудники ждали этого момента в тесных палатках на улице

Спустя примерно шесть часов после эвакуации торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» под Петербургом сотрудников и покупателей пустили в здания. Для мерзнущих на время проверки обогревали палатки.

Как сообщает 47News, обе «Меги» возобновили работу около шести часов вечера 16 мая. Ждали этого минимум несколько десятков сотрудников магазинов, которые работали первый выходной день с начала эпидемии. Чтобы им не пришлось мерзнуть, возле зданий поставили отапливаемые палатки. Судя по фото, внутри было довольно тесно.

Торговые комплексы эвакуировали около полудня, некоторое время сотрудники и покупатели образовывали толпу. Посмотрев на это, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в Instagram, что «Меги» с завтрашнего дня снова уходят в «коронавирусный режим». Позже он добавил, что уже подписал соответствующее постановление.

В режиме с социальной дистанцией и закрытыми примерочными сотрудники «Меги» проработали два дня, и то, проведя большую часть субботы на улице из-за анонимных звонков.

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Комментарии (10)

вадики
Один порядочный губернотор у нас в России-Дрозденко.Прально Меги в ленобласти а это другой субьект федерации!И тот переболел короновирусом!!!!
Вашъ Хозяинъ
Дрозденко! Хватит суетиться под клиентом!
你好你好
Палатки не иначе антикоронавирусные были!) Где логика? На улице и в магазине будь на 1.5м друг от друга, а в палатке можно всем вместе постоять! Театр абсурда
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