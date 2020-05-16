Обе «Меги» возвращаются обратно в режим пандемии и закрываются для покупателей. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не смог терпеть нарушителей режима больше полутора дней.



Субботнее столпотворение на парковках торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» вернуло областному губернатору настроение запрещать. На официальной странице в Instagram от его лица 16 мая появился ответ одной из пользовательниц. Она спросила, почему закрыт ТЦ, который вернулся в рабочий режим только вчера. Факт эвакуации из-за анонимных звонков в сообщении от Дрозденко не упоминался, зато была перспектива: с завтрашнего дня обе «Меги» не работают, раз «не покупатели, не продавцы не могут контролировать режим» (орфография автора. — Прим. ред). Строгость губернатора, как и до краткосрочного снятия ограничений, не касается продовольственного и строительного гипермаркетов.