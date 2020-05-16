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16.05.2020 17:50
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Областной губернатор не оценил поведение петербуржцев в «Мегах» и возвращает гипермаркеты в «коронавирусный режим»

Обе «Меги» возвращаются обратно в режим пандемии и закрываются для покупателей. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко не смог терпеть нарушителей режима больше полутора дней.

Субботнее столпотворение на парковках торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» вернуло областному губернатору настроение запрещать. На официальной странице в Instagram от его лица 16 мая появился ответ одной из пользовательниц. Она спросила, почему закрыт ТЦ, который вернулся в рабочий режим только вчера. Факт эвакуации из-за анонимных звонков в сообщении от Дрозденко не упоминался, зато была перспектива: с завтрашнего дня обе «Меги» не работают, раз «не покупатели, не продавцы не могут контролировать режим» (орфография автора. — Прим. ред). Строгость губернатора, как и до краткосрочного снятия ограничений, не касается продовольственного и строительного гипермаркетов.

Фото: скриншот приложения Instagram

Оба торговых центра эвакуировали практически сразу после открытия. Посетителей проводили на улицу, но они не торопились разъезжаться, образовывая не рекомендованные Роспотребнадзором толпы.

Фото: скриншот приложения Instagram

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Комментарии (13)

syshsun
Губернаторы,капризны,как дети малые.Ни какой ответственности за свои поступки.У меня ребенок 1.5 года так себя ведет.Сидит,ржет.А через минуту орет.
Mozg
А почему прведение именно "петербуржцев" в Меге?
Почему не "посетителей и сотрудников"?

Попытка спихнуть вину на другой регион?
Pekkonen
"Садись 2!"
Ибо "нИ покупатели, нИ продавцы"
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