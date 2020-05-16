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16.05.2020 16:00
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Эвакуация без социальной дистанции. Толпы выпровоженных из «Меги Дыбенко» скопились на парковке ТЦ

Эвакуация торгового центра «Мега Дыбенко» не позволила выполнить пожелания властей по соблюдению социальной дистанции. Как сообщает читатель «Фонтанки» 16 мая, посетители, вынужденные покинуть магазины, предположительно, из-за сообщений о заминировании, столпились перед дверями ТЦ на парковке. Хотя многие из них надели маски, рекомендации по 1,5 метрам расстояния друг от друга мало кто соблюдает.

автор видео читатель «Фонтанки»

Как ранее сообщала «Фонтанка», два крупных торговых центра («Мега Парнас» и «Мега Дыбенко») на севере и востоке Петербурга были эвакуированы в первый рабочий выходной после полуторамесячного простоя. По громкоговорителям сообщили о технических причинах, часть людей сотрудники службы охраны торгового центра проводили по траволаторам на подземную парковку, других через эвакуационные выходы на задний двор. Ни пожарных, ни полиции очевидцы не заметили.

Обе «Меги», которые находятся на территории Ленинградской области и получили от правительства разрешение снова торговать одеждой и обувью, открылись 15 мая.

В тот же день вроде бы забытую на время пандемии привычку вспомнили «лжеминеры», которые с конца ноября 2019 года практически ежедневно, пока не вмешался коронавирус, «минировали» суды и другие госучреждения. Вернулись угрозы о взрывах и в Москву, где анонимки сегодня получили роддома, больницы и все станции метро.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

stroitel_5e4d0319956f3
....Эвакуация без социальной дистанции. Толпы выпровоженных из «Меги Дыбенко» скопились на парковке ТЦ...А там их случайно менты с пачками протоколов на штрафы не встречали? Очень удобно-вручай каждому на выходе протокол под копирку))))
Alex000
Уху, а если хлопушка?
Представляешь уровень скандала?
261442381
действительно, права поговорка: дурака могила исправит. речь о владельцах "Мег". Только открылись после 2-х месяцев простоя, заработали первый день. И тут случилось! Пришло ПИСЬМО на электронную почту, где на подростковом сленге требовали быткоинов и сзазали, что бомба. Всё, на эвакуацию, а как иначе? может просто надо было в папку "спам" кинуть и дать команду охране по туалетам пройтись?
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