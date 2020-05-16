Об эвакуации «Меги» неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко» «Фонтанке» рассказали читатели. По словам петербурженки Марии, по громкоговорителям сообщили о технических причинах, часть людей сотрудники службы охраны торгового центра проводили по траволаторам на подземную парковку, других через эвакуационные выходы на задний двор. С обеих сторон ни пожарных, ни полиции очевидцы не заметили. По словам Марии, в торговом центре было достаточно много народу, на выходах образовалась небольшая толкучка, но никакой паники не было.

Два крупных торговых центра на севере и востоке Петербурга эвакуированы в первый рабочий выходной, 16 мая, после полуторамесячного простоя. Очевидцы автомобилей экстренных служб не наблюдают.

О такой же ситуации сообщают в соцсетях посетители «Меги Парнас», но там навстречу уезжающим автомобилистам попалась одна машина МЧС.



Дозвониться до представителей торговых центров «Фонтанке» не удалось. Экстренные службы оперативно о причинах эвакуации сообщить не смогли.



Обе «Меги», которые находятся на территории Ленинградской области и получили от правительства разрешение снова торговать одеждой и обувью, открылись спустя полтора месяца простоя накануне, 15 мая.



В тот же день вроде бы забытую на время пандемии привычку вспомнили лжеминеры, которые с конца ноября 2019 года практически ежедневно, пока не вмешался коронавирус, «минировали» суды и другие госучреждения. Вчера «досталось» больницам, но эвакуация нигде не проводилась.

