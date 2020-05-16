«Мегам» в пригородах Петербурга дали спокойно поработать один день. Оба торговых центра эвакуированы
Два крупных торговых центра на севере и востоке Петербурга эвакуированы в первый рабочий выходной, 16 мая, после полуторамесячного простоя. Очевидцы автомобилей экстренных служб не наблюдают.
Об эвакуации «Меги» неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко» «Фонтанке» рассказали читатели. По словам петербурженки Марии, по громкоговорителям сообщили о технических причинах, часть людей сотрудники службы охраны торгового центра проводили по траволаторам на подземную парковку, других через эвакуационные выходы на задний двор. С обеих сторон ни пожарных, ни полиции очевидцы не заметили. По словам Марии, в торговом центре было достаточно много народу, на выходах образовалась небольшая толкучка, но никакой паники не было.
О такой же ситуации сообщают в соцсетях посетители «Меги Парнас», но там навстречу уезжающим автомобилистам попалась одна машина МЧС.
Дозвониться до представителей торговых центров «Фонтанке» не удалось. Экстренные службы оперативно о причинах эвакуации сообщить не смогли.
Обе «Меги», которые находятся на территории Ленинградской области и получили от правительства разрешение снова торговать одеждой и обувью, открылись спустя полтора месяца простоя накануне, 15 мая.
В тот же день вроде бы забытую на время пандемии привычку вспомнили лжеминеры, которые с конца ноября 2019 года практически ежедневно, пока не вмешался коронавирус, «минировали» суды и другие госучреждения. Вчера «досталось» больницам, но эвакуация нигде не проводилась.