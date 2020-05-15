Ничего святого. На почту судов Петербурга поступили угрозы в адрес больниц, в том числе «ковидных»
Анонимные минёры снова взялись за старое. На почту Красногвардейского суда Петербурга 15 мая пришло письмо, в котором сообщается о минировании зданий городских судов и больниц.
В списке есть, например, многопрофильная больница № 2, Александровская больница, горбольницы №20 и №15, которые принимают пациентов с коронавирусом. Также в перечне присутствуют «чистые» стационары и медучреждения для «экстренных» пациентов — всего около двух десятков адресов. Скриншот послания был опубликован объединённой пресс-службой судов Петербурга.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили «Фонтанке», что эвакуация нигде не проводилась.
Массовые минирования продолжаются с осени прошлого года. Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.