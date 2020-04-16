Выход на спортплощадку обернулся штрафом для двоих жителей Пушкина. Одного из них приманил турник

Последние в прошлые выходные вышли на спортивные площадки, где на них были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По данным «Фонтанки», один из них отправился туда, чтобы подтянуться на турнике.

Двоим жителям Пушкина предстоит заплатить за выход на спортивную площадку. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В ходе рассмотрения этих дел суд впервые переквалифицировал действия правонарушителей на 1-ю часть статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности) и назначил штрафы в размере двух тысяч рублей каждому. Их самих на вынесении решения не было.



Напомним, в конце этой недели еще пять дел об аналогичных правонарушениях рассмотрит Октябрьский районный суд Петербурга. В их числе — дело волонтёрки из городского штаба добровольцев Дианы Максимихиной. После доставки продуктов бабушке она срезала путь через детскую площадку. Правда, у полиции немного другая версия событий.

