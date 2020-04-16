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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 15:25
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Выход на спортплощадку обернулся штрафом для двоих жителей Пушкина. Одного из них приманил турник

Двоим жителям Пушкина предстоит заплатить за выход на спортивную площадку. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел два административных дела в отношении Павла Харчева и Даниила Моргунова.

Последние в прошлые выходные вышли на спортивные площадки, где на них были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По данным «Фонтанки», один из них отправился туда, чтобы подтянуться на турнике.

В ходе рассмотрения этих дел суд впервые переквалифицировал действия правонарушителей на 1-ю часть статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности) и назначил штрафы в размере двух тысяч рублей каждому. Их самих на вынесении решения не было.

Напомним, в конце этой недели еще пять дел об аналогичных правонарушениях рассмотрит Октябрьский районный суд Петербурга. В их числе — дело волонтёрки из городского штаба добровольцев Дианы Максимихиной. После доставки продуктов бабушке она срезала путь через детскую площадку. Правда, у полиции немного другая версия событий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Всё очень логично же.
Алко-маркеты работают, битком набитые автобусы ездят, а вот на площадке спортом одному позаниматься – преступление.
Прогуляться по парку, чтобы дома не сходить с ума – преступление, а простоять в очереди за водкой за 10 минут до закрытия алко-маркета можно. И даже полезно для экономики!
260956081
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krasnonosov
Всем приказано чахнуть и гробить свой организм и иммунитет в пыльных и душных бетонных коробках. Пенсии платить нечем, а вы удумали! Никакой вам физкультуры на свежем воздухе, продлевающей вашу жизнь!
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