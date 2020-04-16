Выход на спортплощадку обернулся штрафом для двоих жителей Пушкина. Одного из них приманил турник
Двоим жителям Пушкина предстоит заплатить за выход на спортивную площадку. Об этом 16 апреля «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел два административных дела в отношении Павла Харчева и Даниила Моргунова.
Последние в прошлые выходные вышли на спортивные площадки, где на них были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По данным «Фонтанки», один из них отправился туда, чтобы подтянуться на турнике.
В ходе рассмотрения этих дел суд впервые переквалифицировал действия правонарушителей на 1-ю часть статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности) и назначил штрафы в размере двух тысяч рублей каждому. Их самих на вынесении решения не было.
Напомним, в конце этой недели еще пять дел об аналогичных правонарушениях рассмотрит Октябрьский районный суд Петербурга. В их числе — дело волонтёрки из городского штаба добровольцев Дианы Максимихиной. После доставки продуктов бабушке она срезала путь через детскую площадку. Правда, у полиции немного другая версия событий.