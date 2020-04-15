Попавшая под административный протокол волонтёрка из городского штаба добровольцев в Петербурге в разговоре с полицией использовала другое объяснение своего пребывания на детской площадке. По её словам, за заградительные ленты её завело желание сфотографироваться.



Как стало рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД 15 апреля, участковый Адмиралтейского района, который четыре дня назад остановил 28-летнюю Диану Максимихину, не услышал от неё того, что позднее рассказали правозащитники.

Молодая женщина отрекомендовалась ему волонтёром, однако упирать на необходимость срезать путь после визита к пенсионерке не стала. Подтверждая знакомство с протоколом, она написала, что, «будучи художником, решила сделать фотографии». Заградительные ленты не остались незамеченными, препятствием их она не посчитала.