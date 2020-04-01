Все по домам. В Петербурге утром в среду наивысший уровень самоизоляции

Улицы Петербурга практически пусты. Такой информацией располагает утром 1 апреля сервис Яндекса «Индекс самоизоляции».



Отметим, что Северная столица по-прежнему обгоняет Москву в дисциплине. В Белокаменной сегодня утром индекс составляет 4,8. А самый низкий индекс зафиксирован в Сибири. Жителей Кемерово и Новокузнецка пока не очень волнует проблема коронавируса. К тому же, пока у нас 8 утра, у них уже полдень.



Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Для её оценки «Яндекс» ввёл индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании и применяется для примерной оценки ситуации, то есть не для точных расчётов. Шкала пятибалльная, как в школе. Ноль баллов — это высокая активность, как было в будни до принятия мер против распространения коронавируса. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда город спит. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

