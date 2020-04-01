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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

01.04.2020 08:10
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Все по домам. В Петербурге утром в среду наивысший уровень самоизоляции

Улицы Петербурга практически пусты. Такой информацией располагает утром 1 апреля сервис Яндекса «Индекс самоизоляции».

Отметим, что Северная столица по-прежнему обгоняет Москву в дисциплине. В Белокаменной сегодня утром индекс составляет 4,8. А самый низкий индекс зафиксирован в Сибири. Жителей Кемерово и Новокузнецка пока не очень волнует проблема коронавируса. К тому же, пока у нас 8 утра, у них уже полдень.

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Для её оценки «Яндекс» ввёл индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании и применяется для примерной оценки ситуации, то есть не для точных расчётов. Шкала пятибалльная, как в школе. Ноль баллов — это высокая активность, как было в будни до принятия мер против распространения коронавируса. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда город спит. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Режим изоляции в связи с распространением COVID-19 введён 30 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и в ряде других регионов. Что означает это для петербуржцев: что разрешено, а что запрещено, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

не знаю где яндекс берёт данные, но сегодня точно на юге города людей на дорогах (авто и так, пешком) больше, чем вчера или в понедельник.
OldObyvatel
Нарушение самоизоляции...
Почему никто не заметил идиотского смысла в этом словосочетании?
Как получилось, что все в одночасье умом тронулись?
Самоизоляцию может нарушить только сам самоизолирующийся или некие злодеи, насильно вытолкнувшие его на улицу.
Во втором случае понятно, что злодеи должны понести наказание. А в первом?
Я слово дал, я его и взял обратно.
Не создав систему, обеспечивающую возможность получать всем без исключения продукты питания, медицинскую помощь и социальную помощь, не нарушающую основных норм и прав, гарантированных нам Конституцией, без объявления ЧП, пытаются загнать народ в стойло.
Понятно, почему они это делают. Наворовав на много поколений вперед, будущее страшит их сильнее, чем все вирусы вместе взятые.
В демократических странах после пандемии будет разбор полетов и о многих нынешних политиках мы уже не услышим никогда.
Наши же хотят воровать и гулять по буфету вечно.
Ульянов Ленин
Тяжело журналистам. Никакой САМОизоляции и рядом нет, а принудительная изоляция вроде как незаконна. Но надо определяться, надо. Иначе остается непонятным самоизоляция поможет в борьбе с вирусом или принудительная изоляция.
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