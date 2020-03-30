Губернатор Ленинградской области ответил на 10 вопросов про новые ограничения

Все об изоляции Ленобласти - напрямую от Дрозденко: "Будет как в СССР, но к Пасхе должны управиться"

Фото: "Фонтанка.ру"

В понедельник, 30 марта, губернатор Дрозденко объявил об ограничении передвижения по территории Ленинградской области. На тот момент еще не было известно о том, что Петербург вводит жесткий карантин. Теперь ходить и ездить жителям 47 региона можно только в границах того района, где они прописаны. Гостям, большинство из которых петербургские дачники, предписано не вылезать за пределы поселения, где у них коттедж или садоводство.

автор фото Михаил Огнев / коллаж / «Фонтанка.ру»

После опубликования новых правил вопросов осталось больше, чем ответов. Мы сформулировали с десяток вопросов и 47news.ru попросил Александра Дрозденко быстро ответить на те, что мучают граждан больше всего.



- Означают ли новые меры, что передвигаться по Ленобласти нужно только с паспортом?

- Да. Как в советское время, паспорт надо будет носить с собой обязательно.

- Если я, житель Петербурга, захочу поехать в Ленобласть, какие причины должны быть?

- Обязательно должен быть документ, обосновывающий необходимость попадания в тот или иной район. Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент — справка с места работы. Это документ в свободной форме, но с печатью из отдела кадров. Мы же не звери. Во вторник, 31 марта, первый день ограничительных мер. На въезде в Ленобласть или в район сделают предупреждение, уже в среду без такой бумаги просто не впустят. Журналистам, представителям силовых структур хватит удостоверения. Вы, как ФСБ, везде проникнете. - Кто всё это будет контролировать?

- У нас введён режим повышенной готовности, предусматривающий штрафы, а выписывать их могут не только сотрудники ГИБДД или МВД, но и администрации, и Роспотребнадзора. Сейчас договариваемся, что на въездах в районы будет стоять контроль ГИБДД и народных дружинников. Останавливать и проверять будем не всех, выборочно.



- Где эти посты будут стоять?

- На выездах из районов и федеральных трассах. Это касается только транспорта. Другое дело, у нас такие расстояния, что пешком, кроме пригородов, не находишься. - Допустим, я житель Всеволожска, и хочу поехать в Выборг. Можно?

- Просто так нельзя. Дома надо сидеть.

- Захочу вот съездить на рыбалку на Вуоксу в одиночестве. Тоже нет?

- Нельзя. Сидите дома.

- Ну а, к примеру, у меня есть пожилой родственник на даче в Ленобласти. Пускай это будет тётка, у которой там дача, и мне надо привезти ей лекарства. К её участку я не имею никакого отношения и свидетельства о собственности нет. Как быть?

- Пускай подойдёт к председателю садоводства или в администрацию поселения, ей выпишут официальную справку, что вы хотите к ней приехать. Сфотографирует и пришлёт. Сама не может - попросит кого-то. - Вдруг у меня есть лошадь в конюшне, и я захочу её навестить?

- Надо взять справку из конюшни, там должны подтвердить, что всё так.

- Если я живу в Мурино, но работаю в Петербурге, на работу-то можно?

