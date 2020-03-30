Как горожане справляются с самоизоляцией, «Яндекс» оценивает по 5-балльной шкале. Петербург обгоняет Москву
Оценивать самоизоляцию горожан начал «Яндекс», разработав для этого специальный информер, — по аналогии с пробками. Соблюдение карантина оценивается по 5-балльной шкале, где (в отличие от шкалы загруженности дорог) чем выше балл, тем лучше ситуация — как в школьной системе отметок. Ноль баллов — это показатель активности людей в обычные будние дни до недавнего времени, когда слово «самоизоляция» ещё не было на слуху. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда почти все спят. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.
«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии», — поясняет «Яндекс».
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. Он рассчитывается на основе данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».
«Пользователи «Яндекса» используют множество наших приложений, таких как «Карты», «Навигатор», «Такси», «Метро», «Еда», «Эфир», «Дзен», «Кинопоиск» и других в разных жизненных сценариях. Необходимость в самоизоляции меняет поведение людей, и данные об использовании наших приложений об этом свидетельствуют. Например, меньше людей начинают ездить в офис — значит, в «Навигаторе» суммарно строится меньше маршрутов, а приложение «Метро» вообще не используют, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании. — По поведению любого отдельного человека сложно о чем-то судить, ведь оно определяется множеством других факторов. Однако динамика показателей, усредненных на большом количестве пользователей, говорит об изменении жизни в городе».
В информере на главной странице yandex.ru приводятся данные для российских городов с населением более 100 тысяч человек. Для сравнения в график добавлены несколько столиц ближнего зарубежья. Так, в Ереване и Нур-Султане в последние дни жители сидели дома более основательно, чем в российских городах. В минувшую субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионерам составил 3 балла. Жёлтый уровень самоизоляции в среднем за день фиксировался только в выходные и праздничный понедельник, 9 марта.
Схемы демонстрируют, что большие города с разной скоростью переходят на жизнь в изоляции. У Санкт-Петербурга, по данным на 28 марта, индекс изоляции выше, чем у Москвы, но ниже, чем у десятка других крупных российских городов. Самый высокий показатель (3,2) — в Челябинске, Перми, Красноярске, самый низкий (2,6) — в Краснодаре.