Оценивать самоизоляцию горожан начал «Яндекс», разработав для этого специальный информер, — по аналогии с пробками. Соблюдение карантина оценивается по 5-балльной шкале, где (в отличие от шкалы загруженности дорог) чем выше балл, тем лучше ситуация — как в школьной системе отметок. Ноль баллов — это показатель активности людей в обычные будние дни до недавнего времени, когда слово «самоизоляция» ещё не было на слуху. Пять баллов — это отсутствие активности, как бывает глубокой ночью, когда почти все спят. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии», — поясняет «Яндекс».

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. Он рассчитывается на основе данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».

«Пользователи «Яндекса» используют множество наших приложений, таких как «Карты», «Навигатор», «Такси», «Метро», «Еда», «Эфир», «Дзен», «Кинопоиск» и других в разных жизненных сценариях. Необходимость в самоизоляции меняет поведение людей, и данные об использовании наших приложений об этом свидетельствуют. Например, меньше людей начинают ездить в офис — значит, в «Навигаторе» суммарно строится меньше маршрутов, а приложение «Метро» вообще не используют, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании. — По поведению любого отдельного человека сложно о чем-то судить, ведь оно определяется множеством других факторов. Однако динамика показателей, усредненных на большом количестве пользователей, говорит об изменении жизни в городе».