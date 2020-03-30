«У нас развязаны руки». В МВД рассказали, как будут следить за нарушителями режима самоизоляции в Петербурге
Заместитель начальника ГУ МВД России Дмитрий Баранов в эфире канала «Санкт-Петербург» 30 марта рассказал о способах отслеживания нарушителей режима самоизоляции.
«В системе "Безопасный город" более 43 тысяч камер, также мы активно пользуемся системами видеонаблюдения ТСЖ и коммерческих предприятий и камерами контроля дорожного движения... Разные способы контроля местоположения по мобильной связи, геопозиционированию, отслеживание работы в интернет-пространстве, например, электронные платежи. Подробнее не могу раскрывать», - сказал Баранов.
По словам замначальника МВД, у полиции «развязаны руки», потому что нарушители режима самоизоляции «несут угрозу жизни других людей».
Отметим, что в Петербурге за угрозу массового заражения населения уже готовятся к возбуждению три уголовных дела.