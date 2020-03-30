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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 20:37
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«У нас развязаны руки». В МВД рассказали, как будут следить за нарушителями режима самоизоляции в Петербурге

Заместитель начальника ГУ МВД России Дмитрий Баранов в эфире канала «Санкт-Петербург» 30 марта рассказал о способах отслеживания нарушителей режима самоизоляции.

«В системе "Безопасный город" более 43 тысяч камер, также мы активно пользуемся системами видеонаблюдения ТСЖ и коммерческих предприятий и камерами контроля дорожного движения... Разные способы контроля местоположения по мобильной связи, геопозиционированию, отслеживание работы в интернет-пространстве, например, электронные платежи. Подробнее не могу раскрывать», - сказал Баранов.

По словам замначальника МВД, у полиции «развязаны руки», потому что нарушители режима самоизоляции «несут угрозу жизни других людей».

Отметим, что в Петербурге за угрозу массового заражения населения уже готовятся к возбуждению три уголовных дела.

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Комментарии (33)

Pupin
Почему они тогда телефонных мошенников, мошенников из всяких липовых мед. центров, тех, кто обирает пенсионеров, липовых представителей водоканала, которые предлагают счётчики за 18 000, мошенников из финансовых пирамид типа "балтийского фонда сбережений", коллекторов-бандитов и угонщиков не могут выследить?
260778531
Мда. Как найти тачку в угоне или поймать преступника, так это нереально сделать. А как по указке свыше следить за жителями, так они аж все камеры задействовать готовы, телефоны отслеживать и если что штрафы выписывать. Вы серьезно?!
218809733
В постановлении написано
Пункт 3. Рекомендовать:
3.3.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением...

Но это же просто рекомендация. Значит требование не обязательное. Понятно, что в идеале ее нужно соблюдать, для того чтобы не ухудшить ситуацию. Но это только рекомендация, как могут быть у полиции быть развязаны руки?
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