Как будет работать "всеобщая самоизоляция" в Петербурге: ответы на главные вопросы
Дополнительные меры самоизоляции в Петербурге вступят в силу уже с 30 марта и продлятся минимум до 5 апреля. Вопросов, как будет действовать этот режим, много. Ответы в официальном постановлении Смольного пока есть не на всё.
«Фонтанка» попыталась максимально подробно - по имеющейся информации на 20:30 - ответить на вопросы.
К кому относится этот режим самоизоляции?
К тем, кому менее 65, ограничения - рекомендательного характера. Но администрация города, как объяснили "Фонтанке" в Смольном, просит придерживаться ограничений всех, поскольку за время президентских каникул можно подготовиться и собрать ресурсы, необходимые на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Что можно?
Разрешено выйти выбросить мусор. Дойти до аптеки, в магазин за товарами, которые срочно нужны - памперсы детям, предметы первой необходимости (и даже за зубной пастой). Можно ездить на работу (в случае функционирования учреждения, фирмы согласно Указу президента). Можно выйти, чтобы обратиться за экстренной медпомощью в поликлинику или в случае угрозы жизни - вдруг (тьфу-тьфу-тьфу) горит квартира или в случае конфликта.
А как продукты покупать?
Можно выйти в магазин, но в ближайший (пока расстояние в метрах не указано).
Можно ли передвигаться по городу на такси? А курьеры и доставщики останутся?
Разрешена работа, связанная с передвижением по городу. Очевидно, что на такси можно поехать, например, в магазин или поликлинику
Курьер - самая востребованная в ближайшие недели профессия.
А где надо соблюдать дистанцию в 1,5 метра?
Во всех общественных местах, - на улице, в магазине, аптеке, на мусорной площадке. За исключением общественного транспорта и такси.
А с собакой гулять как?
Не только с собакой, даже с хомяком пока что гулять не запрещено. Домашнее животное можно выгуливать, но не более чем в 100 метрах от дома. Регулярность тоже не уточняется.
Можно ли заниматься спортом на улице?
Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.
А сексом?
На улице и раньше было нельзя. Дома - с теми, с кем вы закрылись. А некоторые (чуждые нам) специалисты вообще советуют специализироваться на самоудовлетворении.
Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?
Такие прогулки временно запрещены. Только на балкон своей квартиры.
Можно ли поехать к пожилым родителям?
Нельзя. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.
А если родители живут в Ленобласти?
Как пояснили в пресс-службе губернатора Ленобласти, даже в тех случаях, когда жителю Петербурга необходимо навестить родных, отправленных на дачу в Ленобласти, лучше этого не делать. В частности, от поездок следует воздержаться даже при необходимости привезти им лекарства.
В Ленобласти можно будет передвигаться только с паспортом. Жители Северной столицы должны иметь документ, подтверждающий цель поездки в регион.
«Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент — справка с места работы». - сказал Дрозденко. К пожилому родственнику, например, тёте, тоже просто так не пустят.
Можно приехать в Петербург из Ленобласти или наоборот, чтобы поработать?
Покидать квартиру можно для поездок на работу. Выезжать из Петербурга и въезжать в него разрешается. Такой же режим введен и в Ленобласти.
Нужно ходить с полисом?
Гражданин Российской Федерации обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.
Как теперь быть пожилым петербуржцам, которым нужна помощь?
В случае плохого самочувствия нужно вызвать врача на дом без посещения медицинских учреждений. Есть волонтеры - сообщите им по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»