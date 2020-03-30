Дополнительные меры самоизоляции в Петербурге вступят в силу уже с 30 марта и продлятся минимум до 5 апреля. Вопросов, как будет действовать этот режим, много. Ответы в официальном постановлении Смольного пока есть не на всё.

Как будет работать "всеобщая самоизоляция" в Петербурге: ответы на главные вопросы

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» попыталась максимально подробно - по имеющейся информации на 20:30 - ответить на вопросы.

К кому относится этот режим самоизоляции?

К тем, кому менее 65, ограничения - рекомендательного характера. Но администрация города, как объяснили "Фонтанке" в Смольном, просит придерживаться ограничений всех, поскольку за время президентских каникул можно подготовиться и собрать ресурсы, необходимые на случай разрастания эпидемии коронавируса. Что можно?

Разрешено выйти выбросить мусор. Дойти до аптеки, в магазин за товарами, которые срочно нужны - памперсы детям, предметы первой необходимости (и даже за зубной пастой). Можно ездить на работу (в случае функционирования учреждения, фирмы согласно Указу президента). Можно выйти, чтобы обратиться за экстренной медпомощью в поликлинику или в случае угрозы жизни - вдруг (тьфу-тьфу-тьфу) горит квартира или в случае конфликта.



А как продукты покупать?

Можно выйти в магазин, но в ближайший (пока расстояние в метрах не указано).

Можно ли передвигаться по городу на такси? А курьеры и доставщики останутся?

Разрешена работа, связанная с передвижением по городу. Очевидно, что на такси можно поехать, например, в магазин или поликлинику Курьер - самая востребованная в ближайшие недели профессия.

А где надо соблюдать дистанцию в 1,5 метра?

Во всех общественных местах, - на улице, в магазине, аптеке, на мусорной площадке. За исключением общественного транспорта и такси.

А с собакой гулять как?

Не только с собакой, даже с хомяком пока что гулять не запрещено. Домашнее животное можно выгуливать, но не более чем в 100 метрах от дома. Регулярность тоже не уточняется.

Можно ли заниматься спортом на улице?

Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.

А сексом? На улице и раньше было нельзя. Дома - с теми, с кем вы закрылись. А некоторые (чуждые нам) специалисты вообще советуют специализироваться на самоудовлетворении.

Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?

Такие прогулки временно запрещены. Только на балкон своей квартиры.

Можно ли поехать к пожилым родителям?

Нельзя. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.



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А если родители живут в Ленобласти?

Как пояснили в пресс-службе губернатора Ленобласти, даже в тех случаях, когда жителю Петербурга необходимо навестить родных, отправленных на дачу в Ленобласти, лучше этого не делать. В частности, от поездок следует воздержаться даже при необходимости привезти им лекарства.

В Ленобласти можно будет передвигаться только с паспортом. Жители Северной столицы должны иметь документ, подтверждающий цель поездки в регион. «Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент — справка с места работы». - сказал Дрозденко. К пожилому родственнику, например, тёте, тоже просто так не пустят.