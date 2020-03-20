Всю неделю мы с вами жили в новой реальности. Коронавирус пришел в Россию и начал осваиваться. Напоминаем главное, что нужно знать о приключениях COVID-2019 в нашей стране и в нашем городе.

Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

16 марта

Правительство России готовится создать фонд размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине из-за коронавируса. Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией. В Петербурге выписали из больницы первого переболевшего коронавирусом пациента. Итальянец Рикардо, приехавший по обмену в СЗГМУ им Мечникова, с журналистами общаться не стал. В Петербурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом без поездки за границу.

