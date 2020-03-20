Хроника пикирующего коронавируса. Главное, что случилось за неделю COVID-2019 в России и Петербурге
Всю неделю мы с вами жили в новой реальности. Коронавирус пришел в Россию и начал осваиваться. Напоминаем главное, что нужно знать о приключениях COVID-2019 в нашей стране и в нашем городе.
16 марта
Правительство России готовится создать фонд размером в 300 миллиардов рублей для компенсации доходов тем, кто оказался на карантине из-за коронавируса.
Россия закрывает границу с Белоруссией. Ранее из-за эпидемии COVID-2019 была закрыта граница России с Грузией.
В Петербурге выписали из больницы первого переболевшего коронавирусом пациента. Итальянец Рикардо, приехавший по обмену в СЗГМУ им Мечникова, с журналистами общаться не стал.
В Петербурге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом без поездки за границу.
В городе уже девять зараженных, плюс в больнице Боткана проходит лечение одна девушка из области.
Комитет по образованию Смольного разрешил 514 тысячам городских школьников учиться из дома — на усмотрение родителей.
В Петербурге объявили о начале тестирования на коронавирус всех желающих в районных поликлиниках, но сами поликлиники оказались к этому не готовы.
17 марта
Студентов СЗГМУ им. Мечникова, которые оказались в двухнедельном карантине из-за итальянского студента Рикардо, выпустили на свободу.
Правительство и Центральный банк РФ вводят меры поддержки российской экономики и бизнеса. Это не пустые обещания: заявление «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» опубликовано на сайте ЦБ.
Поезда Allegro сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург и обратно с 18 марта прекращают движение.
Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова предписала проверять на коронавирус не только пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, но и тела скончавшихся от этого заболевания.
Руководителям бизнеса, независимо от его формы, предписано ежедневно измерять температуру сотрудников, а тех, у кого есть симптомы ОРВИ, — не пускать на работу.
Число излечившихся от Covid-2019 на территории РФ возросло до восьми.
МРЭО Петербурга перешли на «эпидемиологический» режим работы, чтобы минимизировать столпотворение.
За сутки в Боткина поступили 54 пациента с признаками Covid19. Теперь там находится уже 267 таких пациентов.
Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, перенесен на 2021 год.
Во всех 85 регионах РФ введен режим повышенной готовности.
Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге, как и по всей России, может наступить через 2–3 недели — сказал губернатор Александр Беглов.
В петербургских поликлиниках начали принимать тесты на коронавирус. Результат — через 10 дней.
20 марта
В Боткинской больнице уже 321 пациент с подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 314), в том числе 18 детей. За прошедшие сутки поступило 47 человек, выписано 40.
9 граждан РФ исцелились от Сovid-2019.
Первый мобильный пункт проверки на коронавирус заработал в Пулково, результаты обещают через сутки.
Кинотеатры в Петербурге массово приостанавливают работу.
Школьные каникулы, как и планировалось, начнутся 23 марта и продлятся только до 30 марта. В Смольном еще не решили, надо ли держать детей дома в апреле.
Петербург потеряет как минимум 3 млрд рублей выпадающих доходов из-за коронавируса.
«Фонтанка» запускает онлайн-марафон «Без антракта». Театры и музыканты будут играть в прямом эфире. Премьера уже завтра, 21 марта.