Как говорится в опубликованном 17 марта на сайте Роспотребнадзора документе, руководителям медицинских организаций города предписано в приоритетном порядке оказывать помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет. А также обеспечить незамедлительную госпитализацию больных с тяжелой клинической картиной, нетипичным течением гриппа и ОРВИ.

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Северной столице.

Также им предписано проводить лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти таких больных.

До особого распоряжения отменяются диспансеризации и медосмотры. Перестают пускать посетителей в дома ребенка и детские дома, интернаты и подобные учреждения.



А руководителям бизнеса, независимо от его формы, предписано проводить ежедневную термометрию сотрудников и не допускать присутствия в организованном коллективе больных с признаками ОРВИ.



Также в компаниях теперь необходимо организовать регулярную дезинфекцию рабочих мест и оборудования, включая телефоны и множительно-копировальную технику. И внедрять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий, если они еще не используются.



16 марта количество заболевших коронавирусом в Петербурге с начала эпидемии достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

