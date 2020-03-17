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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 11:45
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В Петербурге постановили искать коронавирус у мертвых, а людей с ОРВИ разворачивать на входе в офис

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Северной столице.

Как говорится в опубликованном 17 марта на сайте Роспотребнадзора документе, руководителям медицинских организаций города предписано в приоритетном порядке оказывать помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет. А также обеспечить незамедлительную госпитализацию больных с тяжелой клинической картиной, нетипичным течением гриппа и ОРВИ.

Также им предписано проводить лабораторное обследование на новый коронавирус пациентов с тяжелым течением внебольничной пневмонии, а также стопроцентное исследование патологического материала во всех случаях смерти таких больных.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу
Фото: Управление Роспотребнадзора по Петербургу

До особого распоряжения отменяются диспансеризации и медосмотры. Перестают пускать посетителей в дома ребенка и детские дома, интернаты и подобные учреждения.

А руководителям бизнеса, независимо от его формы, предписано проводить ежедневную термометрию сотрудников и не допускать присутствия в организованном коллективе больных с признаками ОРВИ.

Также в компаниях теперь необходимо организовать регулярную дезинфекцию рабочих мест и оборудования, включая телефоны и множительно-копировальную технику. И внедрять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий, если они еще не используются.

16 марта количество заболевших коронавирусом в Петербурге с начала эпидемии достигло девяти человек. Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260675671
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hmjo
Разворачивать на входе в офис, а потом ставить прогул.
maarks1909
Да да да все так оно и будет!!! Наверное в это уже и дети верить перестали.
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