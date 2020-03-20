FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 15:39
14
Печать

Коронавирус не продлил каникулы в Петербурге. Школьников могут вернуть на занятия через неделю

Решение о продлении школьных каникул из-за коронавируса в Петербурге пока не принято. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 20 марта.

Каникулы, как и планировалось, начнутся 23 марта и продлятся неделю. Школьники должны вернуться к занятиям 30 марта.

«Сейчас решается вопрос о режиме работы школ после 30 марта», — добавили в комитете.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за коронавируса школьные каникулы продлят до трёх недель. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился закрыть все оздоровительные детские лагеря.

Все новости о коронавирусе в стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

260703031
Министр, не работавший в школе, не знает, что выполнение программы и учебного плана по количеству часов - это ответственность, вплоть "до уголовной"! Одним махом он сократил учебный год с 34 до 31 недели, потом, видимо, ему намекнули, что так...... Мммм.... Нельзя, и министр "спрятался в домике" 😥 сами, все сами... А на местах тоже никто не берет ответственность за то, что будет с прохождением программы? Дистанционка? 🥴🥴🥴🥴 Только для самых ответственных, коих меньшинство. Остальные? Продлит уч. год до июля? А никто не знает, что будет к июлю. Так что "Спасение утопающих, товарищи, дело рук самих утопающих" (с) но если что будет не так, мы с вас спросим по- полной!!! 😂 😂 😂 😂
bash
Причины такого решения ясны: СПб не готов к переходу школьного образования на "удалёнку": нет ни порталов, ни квалификации, ни опыта. Все разговоры об удаленном образовании, инновациях - блеф и очковтирательство.

Забавно у знакомой в одной из школ проходит удаленное образование: в группе в ватсапп (или в ВК, не суть) учитель пишет: "параграф 5 читаем сами. Упражнения 3 и 6 делаем. ответы пишем сюда". Но смешно же! Вот такое вот оно - удаленное образование.
Wert
"Это волюнтаризм."
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний