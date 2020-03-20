Коронавирус не продлил каникулы в Петербурге. Школьников могут вернуть на занятия через неделю

Решение о продлении школьных каникул из-за коронавируса в Петербурге пока не принято. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете образования Смольного 20 марта.



Каникулы, как и планировалось, начнутся 23 марта и продлятся неделю. Школьники должны вернуться к занятиям 30 марта.



«Сейчас решается вопрос о режиме работы школ после 30 марта», — добавили в комитете.



Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что из-за коронавируса школьные каникулы продлят до трёх недель. Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился закрыть все оздоровительные детские лагеря.

