Российские школы отправляют на каникулы из-за коронавируса. На три недели

В российских школах будут объявлены каникулы на три недели из-за распространения коронавируса. Об этом 18 марта заявил министр просвещения Сергей Кравцов.



«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — цитирует министра РИА Новости.



Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Петербурге, как и в других городах, закрылись все подведомственные Минкульту культурные учреждения, в том числе Эрмитаж, Мариинский театр, Русский музей. С 18 марта российские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Режим продлится до 1 мая. Число выявленных случаев заболевания в стране достигло 114 человек. С 17 марта все городские школы перешли на дистанционное обучение.

