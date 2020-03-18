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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 09:32
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Российские школы отправляют на каникулы из-за коронавируса. На три недели

В российских школах будут объявлены каникулы на три недели из-за распространения коронавируса. Об этом 18 марта заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — цитирует министра РИА Новости.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Петербурге, как и в других городах, закрылись все подведомственные Минкульту культурные учреждения, в том числе Эрмитаж, Мариинский театр, Русский музей. С 18 марта российские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Режим продлится до 1 мая. Число выявленных случаев заболевания в стране достигло 114 человек. С 17 марта все городские школы перешли на дистанционное обучение.

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Комментарии (19)

Олюшка_412
Школы к дистанционному обучению откровенно не готовы, по крайней мере, обычные, дворовые. И желания у них нет что-то решать. Мне кажется, наши дети лучше понимают, как что организовать. Пока власти чешутся, можно было бы организовать вэбинарные комнаты для лекций, обучение в скайпе, но ведь это никому не надо. Так что будем ждать, пока город реально накроет, и изо всех сил приближать и провоцировать эту ситуацию. Радует и то, что городские учреждения допобразования продолжают работать в обычном режиме. В некоторых от детей просто требуют посещения занятий. Ага, продолжайте, господа, в школу не надо, а в кружки и секции - марш
NaNiNo
Знаете, Фонтанка, нет к вам доверия. Какое дистанционное обучение? Школы сказали, что можете оставаться дома, при этом программу никто не отменяет, уроки проводятся. Что за зверь "дистанционное обучене"- в школах пока не знают. Дальше, либо каникулы, либо дистанционное обучение. Одновременно это нонсенс. Следующий вопрос, что будут делать дети на каникулах? Из-за этих каникул в июне будем учиться? В нашем городе, где так мало солнца и тепла, заставим детей сидеть летом в классах?
Delon
В школах много учителей пенсионного возраста, которые находятся в зоне риска. Их-то собираются как-то защищать?
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