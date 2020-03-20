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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 10:59
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Все о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20 марта. Ситуация с коронавирусом в мире стремительно меняется. «Фонтанка» следит за событиями.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Пятница, 20 марта, обещает рекордное количество новостей о коронавирусе. Страна живет в режиме повышенной готовности, население привыкает к удаленной работе и обваливает Интернет, бизнес приступил к выживанию, ученые приступают к тестированию прототипа вакцины.

В больнице Боткина лежит 321 пациент, в том числе 18 детей, сообщает оперативный штаб по коронавирусу. За последние сутки поступили 47 человек, выписано 40.

В Петербурге не стали создавать отдельную телефонную линию по коронавирусу. Все звонки принимает служба "112". За сутки дежурные приняли 1555 звонков, связанных с пандемией. Они же перераспределяют заявки между полицией, скорой и пожарными.

"Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет", - так мыслит Олег Дерипаска. Он объявил о строительстве инфекционных блоков по соседству со своими предприятиями.

В петербургском метро по громкой связи советуют чаще мыть руки (но не советуют воздержаться от поездок в общественном транспорте), а в Дании нашли свой способ по сдерживанию коронавируса.

К утру 20 марта в России выздоровели 9 человек при 199 подтвержденных случаях. Для сравнения, в Китае - 71 150 человек оправились от коронавируса при 80 967 зарегистрированных.

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