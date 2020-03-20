Дерипаска готовится к «самому негативному сценарию» распространения коронавируса в РФ и строит инфекционные блоки
Российский бизнесмен Олег Дерипаска сравнил стратегию противостояния Covid-19 в России с действиями британских властей.
«К сожалению, России, так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию "смягчения"», — написал 20 марта Дерипаска в своем Telegram-канале.
По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы коронавирусом граждане переболели «по максимуму» для формирования «коллективного иммунитета».
Бизнесмен рассказал, что на его предприятиях уже готовятся к смягчению «самого негативного сценария», начав оперативное строительство инфекционных блоков в близлежащих больницах.
Напомним, ранее миллиардер заявлял, что эпидемия коронавируса может привести к «последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны» в 1991 году. Дерипаска призывал ввести в России «полный карантин».