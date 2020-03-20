Дерипаска готовится к «самому негативному сценарию» распространения коронавируса в РФ и строит инфекционные блоки

Российский бизнесмен Олег Дерипаска сравнил стратегию противостояния Covid-19 в России с действиями британских властей.



«К сожалению, России, так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию "смягчения"», — написал 20 марта Дерипаска в своем Telegram-канале.



По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы коронавирусом граждане переболели «по максимуму» для формирования «коллективного иммунитета».

