«Приведёт к последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны». Дерипаска потребовал введения в России «полного карантина»
Миллиардер Олег Дерипаска считает, что эпидемия коронавируса может привести к более серьезным последствиям для власти, «чем развал страны в 1991 году». Об этом бизнесмен написал 13 марта в своем телеграм-канале.
«Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. <...> Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», - пишет Дерипаска.
Он считает, что первым делом нужно закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и «обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». «Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», - уверен миллиардер. Отметим, пока неизвестно о введении карантина на 60 дней на предприятиях, принадлежащих бизнесмену.
Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.
Россия 13 марта ограничила авиасообщение с Европой, самолеты из Петербурга в ЕС не летают с понедельника, 16 числа.
По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня.