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13.03.2020 23:52
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«Приведёт к последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны». Дерипаска потребовал введения в России «полного карантина»

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что эпидемия коронавируса может привести к более серьезным последствиям для власти, «чем развал страны в 1991 году». Об этом бизнесмен написал 13 марта в своем телеграм-канале.

«Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. <...> Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», - пишет Дерипаска.

Он считает, что первым делом нужно закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и «обеспечить людям возможность провести дома 60 дней». «Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», - уверен миллиардер. Отметим, пока неизвестно о введении карантина на 60 дней на предприятиях, принадлежащих бизнесмену.

Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.

Россия 13 марта ограничила авиасообщение с Европой, самолеты из Петербурга в ЕС не летают с понедельника, 16 числа.

По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

krasnonosov
А на парад 9-го мая, куда приедет делегация из Китая опять двойника путина отправлять придется?
BobCat2
При всей моей нелюбви к олигархам и разным рыбкам, Дерипаска как ни странно, достаточно адекватен. И более того - может позволить себе говорить то, что реально думает. Поэтому я бы его слова принял всерьёз...
Djnyana
Не надевая Масок, я.. - презираю Терипасок! )
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