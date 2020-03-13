«Приведёт к последствиям для власти более серьёзным, чем развал страны». Дерипаска потребовал введения в России «полного карантина»

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что эпидемия коронавируса может привести к более серьезным последствиям для власти, «чем развал страны в 1991 году». Об этом бизнесмен написал 13 марта в своем телеграм-канале.



«Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. <...> Пока не поздно — в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», - пишет Дерипаска.

