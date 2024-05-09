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    Откуда берутся недурные слова и что могут рассказать кладбища — расскажут на «Гаражке МИФа»

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    В выходные 10–12 мая в «Севкабель порту» на Васильевском пройдет книжная ярмарка «Гаражка МИФа», которую устраивает само издательство. На маркете можно будет не только купить книги, но и послушать лекции.

    Фото: sevcableport.ru
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    Так, 10 мая в 16:00 с гостями поговорят художники XINSHI (иллюстрации к «Идиоту» Достоевского), Markass и Наталья Динер, 11 мая в 17:00 — писатели Мария Покусаева (роман «Черная невеста»), Ирина Иванова (роман «Хтонь в пальто»), Зоя Ласкина и Даниил Рубинчик (соавторы романа «Наследие Рэйны»).

    А 12 мая в 15:00 Сергей Антонов, автор книги «Недурные слова» о рукосуях и ёкарном бабае, расскажет о книге и о псевдонаучной этимологии, а в 17:00 Маргарита Николаева, автор книги «Некрополи Петербурга», — о том, что могут рассказать кладбища.

    Время работы «Гаражки» с 11 до 20 часов в пространстве «Вольт». Полную программу можно посмотреть на сайте.

    Вход свободный, 16+

    Фото: sevcableport.ru

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