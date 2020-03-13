Число жертв коронавируса перешагнуло «трагическую отметку» в 5 тысяч

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что 13 марта количество погибших от коронавирусной инфекции превысило «трагическую отметку». Тревожная статистика прозвучала от гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса в ходе брифинга.



По информации Университета Хопкинса, число жертв составляет 5088. Издание South China Morning Post приводит данные о 5096 смертях. Наиболее высокая цифра — 5123 — на портале Worldometer. По данным последнего, число случаев заражения превысило 140 тысяч, количество выздоровевших приближается к 71 тысяче. По официальным данным ВОЗ, коронавирус выявлен у 132 тыс. человек в 123 странах и территориях.