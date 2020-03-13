FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
73.19р81.86р
13.03.2020 19:53
0
Печать

Число жертв коронавируса перешагнуло «трагическую отметку» в 5 тысяч

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что 13 марта количество погибших от коронавирусной инфекции превысило «трагическую отметку». Тревожная статистика прозвучала от гендиректора ВОЗ Тедроса Гебреисуса в ходе брифинга.

По информации Университета Хопкинса, число жертв составляет 5088. Издание South China Morning Post приводит данные о 5096 смертях. Наиболее высокая цифра — 5123 — на портале Worldometer. По данным последнего, число случаев заражения превысило 140 тысяч, количество выздоровевших приближается к 71 тысяче. По официальным данным ВОЗ, коронавирус выявлен у 132 тыс. человек в 123 странах и территориях.

«Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19», — заявил Гебреисус. В ЕС ежедневно регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае.

Гебреисус, среди прочего, напомнил о необходимости «социальной дистанции».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний