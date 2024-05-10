Реклама

    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    2 м/с, зап

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Столкновение машин на Литейном проспекте закончилось гибелью одного из пассажиров

    2902
    4 комментария

    Ранним утром на Литейном проспекте, пересекающем улицу Пестеля, произошло смертельное ДТП. Об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».

    Дорожный инспектор.

    Как пишет «Дорожный инспектор», водитель Kia X-line двигался по Литейному проспекту со стороны Литейного моста, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Sorento, двигавшейся по улице Пестеля.

    По предварительным данным, виновник ДТП — гражданин Узбекистана 1997 года рождения — был в нетрезвом состоянии. Вместе с ним в машине было два пассажира, которых увезли в тяжелом состоянии в больницу. Сам водитель отделался царапинами и ушибами. Водитель Kia Sorento не пострадал.

    читатель «Фонтанки»

    По данным «Фонтанки», один из пассажиров Kia X-line — тоже уроженец Узбекистана — скончался в больнице от сочетанных травм головы, таза, конечностей.

    По информации ДИ, виновник аварии пытался сбежать с места аварии и даже утверждал, что просто пешеход.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПЛитейный проспект
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close