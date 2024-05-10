Столкновение машин на Литейном проспекте закончилось гибелью одного из пассажиров

Ранним утром на Литейном проспекте, пересекающем улицу Пестеля, произошло смертельное ДТП. Об этом 10 мая стало известно «Фонтанке».

Как пишет «Дорожный инспектор», водитель Kia X-line двигался по Литейному проспекту со стороны Литейного моста, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Sorento, двигавшейся по улице Пестеля.

По предварительным данным, виновник ДТП — гражданин Узбекистана 1997 года рождения — был в нетрезвом состоянии. Вместе с ним в машине было два пассажира, которых увезли в тяжелом состоянии в больницу. Сам водитель отделался царапинами и ушибами. Водитель Kia Sorento не пострадал.

По данным «Фонтанки», один из пассажиров Kia X-line — тоже уроженец Узбекистана — скончался в больнице от сочетанных травм головы, таза, конечностей.



По информации ДИ, виновник аварии пытался сбежать с места аварии и даже утверждал, что просто пешеход.