Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в пятницу

На погоду в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая, окажет влияние периферия циклона, который кружит над северо-востоком европейской части России. В городе будут дожди, ветер и солнце. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха в Петербурге — 7–9 градусов тепла. Ветер задует северо-западный 5–10 метров в секунду. Ожидается, что он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать, но после полудня начнет расти. Оно составит 757 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.



Циклон вызовет в Петербурге небольшие дожди и усилит ветер. Также в городе во второй половине дня появится солнце в разрывах облаков, передает сайт «Метеовести.ру».