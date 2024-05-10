Мать детей из петербургского подвала забрала их из больницы через окно

Мать троих мальчиков, найденных в подвале многоэтажки в Московском районе города, оказалась человеком слова. Она приехала в Петербург и забрала сыновей — тайком.

Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, пациентов в детской больнице на Бухарестской улице не досчитались в ночь на 9 мая. Мальчики поступили в медучреждение в конце апреля — сначала старший и младший, чуть позже средний из братьев. В среду к ним пришла мать, её разместили в стационаре по уходу за детьми.

Ближайшей ночью она, прихватив сыновей и вещи, покинула учреждение. По предварительным данным, через окно. Медики проинформировали о случившемся полицию: женщина не лишена родительских прав, но вернуть ей детей готовы были только после разрешения опеки.