Мать детей из петербургского подвала забрала их из больницы через окно

Мать троих мальчиков, найденных в подвале многоэтажки в Московском районе города, оказалась человеком слова. Она приехала в Петербург и забрала сыновей — тайком.
Как стало известно «Фонтанке» 10 мая, пациентов в детской больнице на Бухарестской улице не досчитались в ночь на 9 мая. Мальчики поступили в медучреждение в конце апреля — сначала старший и младший, чуть позже средний из братьев. В среду к ним пришла мать, её разместили в стационаре по уходу за детьми.
Ближайшей ночью она, прихватив сыновей и вещи, покинула учреждение. По предварительным данным, через окно. Медики проинформировали о случившемся полицию: женщина не лишена родительских прав, но вернуть ей детей готовы были только после разрешения опеки.
«Полиция вышла на работу 9 мая из-за этой ситуации. Из больницы они обязаны принять заявление, что деток-то нет у них в больнице. Сейчас дети там, где они и должны быть — дома. Сотрудники полиции с нетерпением связывались, чтобы быстрее дело закрыть. Всё закрыли. Ни опека, никто другой претензий не имеет. Это я им предъявлю теперь. Будем судиться с больницей, со всеми людьми, которые просто лечили детей непонятно чем. Пусть же прокуратура с ними разбирается», — рассказала «Фонтанке» Анастасия.
В прошлом разговоре с «Фонтанкой», который прошел 6 мая, женщина сообщала, что всё ещё находится в Самаре: она сдала все необходимые документы в местные органы опеки, решения по-прежнему нет, но она не сдаётся. «Детей я заберу», — заверяла мать.
Трёх мальчиков 2, 4 и 6 лет полицейские нашли в подвальном помещении многоэтажки на Московском шоссе, где они жили в мастерской отца, в начале апреля. Документов, подтверждающих отцовство, у мужчины не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов сочли условия в мастерской антисанитарными. В отношении родителей возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (156 УК).
Мать проживает в Самаре. По её словам, отец забрал сыновей только погостить, и хоть условия были неидеальными, но мужчина хорошо о них заботился. Сам он говорит, что очень тяжело переживает разлуку с детьми.