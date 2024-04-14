«Ком в горле и слезы, как у пятиклассницы». Отец из подвала рассказал, как переживает разлуку с сыновьями

Уже почти неделю Артур Талипов не видел своих сыновей. С того самого дня, как их из подвала многоэтажки на Московском шоссе забрала полиция. Возможности общаться с детьми у него тоже нет: в Филатовской больнице, где они находятся, телефоны не отвечают, когда Артур звонит.



— Я не могу сказать, как они. Настя говорит, что живут хорошо, но как узнать, что внутри? Хотел им телефон передать, возможно, разрешат в свободное время, минут по 10 хотя бы, — надеется он.



О том, как переживает обрушившийся на него кошмар и разлуку с сыновьями, Артур рассказал «Фонтанке» в письме. Приводим его полностью.

«У меня на компе на рабочем столе фото Амира. Сижу, целую его руки, прижимаю к себе монитор. Как будто нить дотянулась до него, и он знает главное, что я их не бросил. Когда его со слезами отрывали от меня, положив на носилки в скорой помощи, я ему сказал: не плачь, сынулька, я завтра приду, потерпи только до завтра. Но завтра меня держали в обезьяннике до ночи послезавтра. Выпустили, отняв ключи от подвала, а на последние 1500 р. уплатил штраф. Сдача 100 р . Прохладно для моей одежды. Итак, что я имею. Детей отняли. Жилье отняли. Деньги на штраф. И опрятный внешний вид после полутора голодных суток в обезьяннике.



Чудо! Окно в подвал было приоткрыто.

Залез и отрубился. Проснулся от того, что репортёр залез через решётку и снял тот самый бардак. Он, наверное, очень гордится своей отвагой и смекалкой.

Да, но откуда тут столько прессы? Вопрос к прессе. Ответ — срочный вылет из Москвы (поймали педофила). Кто-то очень смекалистый успешно продал инфу. Дорогой сюжет наверно.

Не могу не упомянуть о вымышленных гнидах в волосах детей, которых так безуспешно искали начальница отдела полиции и бригада врачей.

Между делом начальница задаёт вопросы.



— Почему у вас дети недоразвитые?

Тактично. Прямо при детях. Объяснить, что чёрное пятно на передних зубах — это серебряное напыление от кариеса, а не кариес, я, к сожалению, тоже не смог. Как и то, что сидеть 4 часа на стульях в кабинете-духовке для двухлетних детей — это не очень, мягко говоря. Но сначала бумажки. Дети уже спят сидя. Тут вдруг немедленно понадобилось выходить, уставшие сотрудники в пять ртов кричат на меня: одевай детей. А они спят. Одеваю. Пробовали одевать спящего на стуле ребёнка, который 10 минут назад забыл о кошмаре, погрузившись в сон? Одной рукой держишь голову, другой руки и ноги, а зубами натягиваешь майку. А сотрудники орут: «Быстрее! Быстрее!» Домой хотят, уже 1 1 вечера . Бумажек аж на 5 часов набралось. Устали ребята.

Вернусь в подвал. Жопа журналиста застряла в решётке. Висит и матерится, а с той стороны беспощадно тянут за руки и за волосы, не дай бог сенсационный материал отниму. На протяжении следующего дня и ночи уже более мотивированные СМИ, прилетевшие прямиком из Москвы, орут в окошко: «На тебя завели уголовку! Скорее вылезай и поехали к Малахову, ну че тебе, сигарет купить? Ну, что хочешь? Апельсины? Скоро тебя посадят, не глупи — поторопись! Мы тебе поможем! Хочешь в отеле спать?»

Я ни уснуть не могу, ни продать ничего из компов. Папарацци кидают камни через окно в стену. Метод рабочий, если не откликаются на голос. Бегу злючий к окну. Парень с обоймой камешков убегает, на его месте возникает милая девушка, расплывается в змеиной улыбке:



— Поехали, Артурчик! Будь нормальным мужиком! Ты же хороший отец! Кстати, классная майка!

А на данный момент органы давят на арендодателя — сию минуту выставить меня на улицу, без копейки и жилья. Причина — чтобы я интервью не давал. И пусть милосердие и не порок, но и за него посадить могут. Поэтому сердечное спасибо и верного пути моему арендодателю, он дал мне пару дней хоть вещи собрать да не растерять последние кусочки веры и надежды.

А как я люблю своих детей? Да вон опять игрушку на полу заметил. Как итог — ком в горле и слезы, как у пятиклассницы.



Как я люблю их? Виноват, не был готов бросить их в сад в обмен на свободное время. Аморальный фрик? Да нет, просто люблю этих маленьких людей больше вашего!

Прошу, если вы увидите этот текст и имеете доступ, передайте Амику, что я продолжаю прокачивать его корабль в космической войне и накопил 280 гемов . И буду копить их до самой встречи.



Мир, ты представляешь! Чем дольше мы не увидимся, тем круче мы купим тебе корабль! И разбомбим всех гадов! Скажи Аллигатору, что спать без него настоящая мука. А Леткинсу скажи, что у меня есть хороший план! Обожаю, обнимаю, обнимаю вас, мои зойдики! Скоро увидимся!»



Двухлетнего мальчика, вышедшего без одежды из подвала многоэтажки на Московском шоссе, соседи заметили вечером в понедельник. День был необычайно жарким для апреля, +16 градусов , и малыш решил покинуть душный подпол. Озадаченные увиденным, соседи вызвали полицию, а когда та прибыла на место, обнаружила в подвале еще двух мальчиков постарше. С ними был мужчина, Артур Талипов, который заботился о них как отец, но документами свое отцовство опеке и полиции подтвердить не смог. Утром следующего дня дети проснулись в Филатовской больнице, сам Артур — в отделении полиции. Он объяснил, что подвал — это одновременно и его пристанище, и офис, где он ремонтирует бытовую технику и компьютеры. А сыновей он, по договоренности с их матерью Настей, проживающей в Самаре, привез погостить.

