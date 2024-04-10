    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.75eur100.75

    Семья из подземелья. Что известно о детях, найденных в подвале на юге Петербурга

    1284
    2 комментария

    Звонок прохожей привлёк внимание полиции, прокуратуры, СК и органов опеки к детям, обитающим в подвале девятиэтажки Московского района Петербурга. Там семья могла ютиться незамеченной не одну зиму.

    ПоделитьсяПоделиться

    Утром 10 апреля трое мальчиков проснулись в больнице имени Филатова на чистых простынях. Как рассказали «Фонтанке», дети дважды намыты, обласканы, обеспечены игрушками и одеждой. Никаких серьёзных патологий не выявлено, состояние их здоровья оценивают как среднетяжёлое.

    Младшему мальчику в январе исполнилось два года. Из документов у него только СНИЛС. Его братьям четыре и шесть лет.

    Одного из младших в седьмом часу вечера 8 апреля заметили у парадной девятиэтажки на Московском шоссе. В полицию позвонила женщина, рассказавшая, что нашла ребёнка лет трёх на вид. На улице было не теплее 15 градусов. Мальчик был полностью раздет, измазан зелёнкой и ничего не говорил.

    От своего дома он ушёл недалеко. Как выяснилось, ребёнок вместе с братьями и отцом обитает в подвальном помещении в той же девятиэтажке. Обстановка более чем скромная и далёкая от порядка: по потолку — трубы, бетонный пол местами прикрывают линолеум и ковёр, деревянный поддон вместо подноса, каша в мультиварке, запас круп, чая. Из спальных мест — диван и матрас, есть компьютер и книги.

    Сотрудники правоохранительных органов резюмировали: антисанитария, для проживания непригодно. Детей увезли сначала в отдел полиции, оттуда — в больницу. Как отмечают, мальчики запущены, сопливят и кашляют, но следов насилия и побоев на них нет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Отцом детей назвался 36-летний уроженец Энгельса. Правда, в свидетельства о рождении он не вписан. Мужчину застали там же, в подвале, и забрали в отдел для разбирательства.

    По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей. Как говорит, на Московском шоссе жил вместе с детьми и их матерью, пока полгода назад она не уехала от них в Самару. С его слов, женщина не оставила свой новый адрес, но не забывала высылать по 10 тысяч рублей ежемесячно на содержание сыновей.

    Полицейские уже связались с матерью. Она заверила, что знать не знала об условиях, в которых живут дети. 31-летняя женщина полиции небезызвестна. По предварительным данным «Фонтанки», несколько лет назад её привлекали за покушение на кражу, дело закончилось судебным штрафом. Год назад она получила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, но не в Московском, а в Калининском районе.

    По телефону мать заявила, что готова забрать сыновей. На звонок «Фонтанки» она не ответила.

    Причины и обстоятельства оставления детей в подвале выясняет прокуратура. «Особое внимание будет обращено на вопросы дальнейшего жизнеустройства детей с целью соблюдения их прав на благополучное и безопасное воспитание», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Проверку проводит Следственный комитет.

    В ГУ МВД сообщили, что в отношении родителей по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ).

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close