Семья из подземелья. Что известно о детях, найденных в подвале на юге Петербурга

Звонок прохожей привлёк внимание полиции, прокуратуры, СК и органов опеки к детям, обитающим в подвале девятиэтажки Московского района Петербурга. Там семья могла ютиться незамеченной не одну зиму.

Утром 10 апреля трое мальчиков проснулись в больнице имени Филатова на чистых простынях. Как рассказали «Фонтанке», дети дважды намыты, обласканы, обеспечены игрушками и одеждой. Никаких серьёзных патологий не выявлено, состояние их здоровья оценивают как среднетяжёлое.



Младшему мальчику в январе исполнилось два года. Из документов у него только СНИЛС. Его братьям четыре и шесть лет.



Одного из младших в седьмом часу вечера 8 апреля заметили у парадной девятиэтажки на Московском шоссе. В полицию позвонила женщина, рассказавшая, что нашла ребёнка лет трёх на вид. На улице было не теплее 15 градусов. Мальчик был полностью раздет, измазан зелёнкой и ничего не говорил.

От своего дома он ушёл недалеко. Как выяснилось, ребёнок вместе с братьями и отцом обитает в подвальном помещении в той же девятиэтажке. Обстановка более чем скромная и далёкая от порядка: по потолку — трубы, бетонный пол местами прикрывают линолеум и ковёр, деревянный поддон вместо подноса, каша в мультиварке, запас круп, чая. Из спальных мест — диван и матрас, есть компьютер и книги.



Сотрудники правоохранительных органов резюмировали: антисанитария, для проживания непригодно. Детей увезли сначала в отдел полиции, оттуда — в больницу. Как отмечают, мальчики запущены, сопливят и кашляют, но следов насилия и побоев на них нет.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отцом детей назвался 36-летний уроженец Энгельса. Правда, в свидетельства о рождении он не вписан. Мужчину застали там же, в подвале, и забрали в отдел для разбирательства.

По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей. Как говорит, на Московском шоссе жил вместе с детьми и их матерью, пока полгода назад она не уехала от них в Самару. С его слов, женщина не оставила свой новый адрес, но не забывала высылать по 10 тысяч рублей ежемесячно на содержание сыновей.



Полицейские уже связались с матерью. Она заверила, что знать не знала об условиях, в которых живут дети. 31-летняя женщина полиции небезызвестна. По предварительным данным «Фонтанки», несколько лет назад её привлекали за покушение на кражу, дело закончилось судебным штрафом. Год назад она получила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, но не в Московском, а в Калининском районе.

По телефону мать заявила, что готова забрать сыновей. На звонок «Фонтанки» она не ответила.



Причины и обстоятельства оставления детей в подвале выясняет прокуратура. «Особое внимание будет обращено на вопросы дальнейшего жизнеустройства детей с целью соблюдения их прав на благополучное и безопасное воспитание», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Проверку проводит Следственный комитет.