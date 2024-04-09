В Петербурге нашли трех запущенных мальчишек в подвале. Мужчина, который их «опекал» не может доказать отцовство

Петербурженка случайно встретила во дворе полуголого ребенка, «измазанного зеленкой». Женщина обратилась в полицию. Как стало известно «Фонтанке», в девятиэтажке на Московском шоссе в ночь на 9 апреля нашли трёх мальчиков. Самому младшему 2 года, среднему 4 года, а старшему 7 лет. С ними — мужчина, который называет себя их отцом.

В их жилище — полуподвальном помещении есть диван, к полуночи, когда полиция пришла с проверкой, он был расстеленным. На столе — книги, рядом чай, чайник, компьютер, какие-то коробки. Беспорядок. По потолку — трубы, все кругом в каких-то проводах.