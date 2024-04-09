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    В Петербурге нашли трех запущенных мальчишек в подвале. Мужчина, который их «опекал» не может доказать отцовство

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    Петербурженка случайно встретила во дворе полуголого ребенка, «измазанного зеленкой». Женщина обратилась в полицию. Как стало известно «Фонтанке», в девятиэтажке на Московском шоссе в ночь на 9 апреля нашли трёх мальчиков. Самому младшему 2 года, среднему 4 года, а старшему 7 лет. С ними — мужчина, который называет себя их отцом.

    В их жилище — полуподвальном помещении есть диван, к полуночи, когда полиция пришла с проверкой, он был расстеленным. На столе — книги, рядом чай, чайник, компьютер, какие-то коробки. Беспорядок. По потолку — трубы, все кругом в каких-то проводах.

    Малолетних детей осмотрели: легко одеты — явно не по погоде, одежда грязная. Состояние мальчишек запущенное: волосы и кожа в краске, на руках и ногах ссадины и синяки, от детей исходит тяжелый запах, сопливят, кашляют. При этом следов насилия, побоев нет.

    По предварительной информации, полученной от мужчины, мальчики — его дети. Но документов у него нет, а в свидетельства о рождении у детей он не вписан. Где-то в природе, якобы, существует мать и даже иногда присылает какие-то деньги. Мужчина платит за проживание в подвале, но кому, пока не понятно.

    Детей доставили в детскую больницу. Проводится проверка.

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